El PSG deberá pagar a Mbappé más de 60 millones de euros en salarios y primas impagados

PARÍS, 16 Dic. (dpa/EP) -

El París Saint-Germain deberá pagar a su ex jugador Kylian Mbappé más de 60 millones de euros en concepto de salarios y primas impagados y que el delantero reclamó por los últimos meses de su contrato, según dictaminó este martes un tribunal laboral de la capital francesa.

El atacante francés dejó el PSG y se marchó al Real Madrid sin coste de traspaso en el verano de 2024, pero entonces comenzó una prolongada disputa legal entre el club galo y su exdelantero, respecto al reparto económico de los últimos meses del contrato del jugador.

El PSG, molesto porque Mbappé había agotado su contrato y se había marchado gratis a uno de los rivales del club a nivel continental, reclamaba al delantero una indemnización por daños y perjuicios. En una vista ante el tribunal laboral en noviembre, el jugador reclamó 263 millones de euros al conjunto parisino, mientras que el club exigió 440 millones al futbolista.

Los jueces sentenciaron a favor de Mbappé, pero redujeron la cantidad que creían que le correspondía al delantero hasta algo más de 60 millones de euros. El pleito, que ha durado un año y medio, no ha terminado, ya que ambas partes pueden recurrir ahora al tribunal de apelación.