Puyol y Casillas prueban en Barcelona la experiencia inmersiva XR de LaLiga

Carles Puyol e Iker Casillas prueban en Barcelona la experiencia inmersiva XR de LaLiga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los exfutbolistas internacionales Carles Puyol e Iker Casillas han participado este viernes en Barcelona en la presentación de la nueva experiencia inmersiva de LaLiga en colaboración con Movistar+, un proyecto que permite revivir partidos recientes desde perspectivas inéditas mediante dispositivos de realidad extendida (XR), en el Espai Movistar de la capital catalana durante la promoción de la cobertura televisiva de la plataforma del Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou.

La iniciativa, que según LaLiga da un nuevo paso en la transformación del consumo deportivo, permite a los usuarios "entrar" en encuentros icónicos como El Clásico, el derbi sevillano o el derbi vasco, con una sensación de presencia y cercanía al terreno de juego hasta ahora inédita en el fútbol.

Tras un primer test realizado durante El Clásico, en el que más de 1.000 aficionados ya pudieron probar el sistema, LaLiga ha abierto ahora esta nueva fase de exhibición en la flagship de Movistar en Barcelona, donde medios y asistentes han experimentado de primera mano la tecnología.

Durante el acto, tanto Puyol como Casillas han podido probar las gafas de realidad extendida y conocer el funcionamiento del ecosistema tecnológico desarrollado por LaLiga, que incluye sistemas de captura avanzada y cámaras de alta gama como Blackmagic adaptadas a entornos inmersivos.

La organización ha subrayado que este proyecto forma parte de su estrategia para liderar el fan engagement a nivel global, explorando nuevos formatos de interacción emocional e interactiva con las audiencias.

Los primeros usuarios que han probado la experiencia han destacado especialmente el nivel de inmersión y la sensación de "estar dentro" del partido, un aspecto que la patronal considera clave para el futuro del consumo audiovisual deportivo.

La competición prevé anunciar próximamente el lanzamiento de su aplicación específica para dispositivos XR, con contenidos diseñados para este nuevo entorno inmersivo y con la ambición de acercar cada vez más la posibilidad de vivir un partido en directo desde esta tecnología.