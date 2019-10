Queiroz: "No es verdad que James haya pedido no venir, es mi decisión"

Publicado 08/10/2019 19:01:48 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, ha desmentido que el madridista James Rodríguez haya pedido no ser convocado para los encuentros amistosos ante Chile y Argelia, el primer de ellos este sábado en Alicante, sino que la decisión ha sido suya.

"Que alguien haya dicho que James pidió no estar acá simplemente no es verdad. Nunca en mi vida me pasó que un jugador me haya pedido no estar", señaló en rueda de prensa desde el Rico Pérez. "La decisión es natural, es mía, me tomé un tiempo para hacer la convocatoria, con observaciones", añadió.

En este sentido, recalcó que no hay ni "acuerdos" ni "compromisos" a la hora de hacer las convocatorias. "Siempre tomo las decisiones pensando en qué es lo mejor para el equipo en este momento en el que estamos preparando la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022 y la Copa América de junio, y para mí la mejor decisión son estos 24 jugadores que están aquí, a los cuales voy a ayudar a consolidarse en su posición en el equipo nacional", afirmó.

"Falcao y James son dos jugadores muy importantes en la memoria colectiva de los hinchas de Colombia, por su pasado y por su contribución al equipo nacional, pero mi deber como director técnico es tomar decisiones de inclusión, no tomar decisiones de exclusión. No es muy respetuoso hablar de jugadores que no están. Yo debo concentrarme en los jugadores que están representando al equipo nacional en esta convocatoria", dijo.

Además, recordó que James hizo "una gran Copa América". "Jugó en una posición que ayudó mucho al equipo, fue un jugador muy importante y decisivo, tiene una flexibilidad táctica que permite que juegue en varias posiciones", destacó sobre el futbolista del Real Madrid.

Sobre la convocatoria, destacó que está "llena de jugadores creativos", "con técnica y entusiasmo". "Tenemos jugadores con mucho recorrido y mucha experiencia. La inteligencia en el fútbol muchas veces no es solo correr y ser intenso, también es saber cuándo frenar. Recuerdo una vez que 'Pacho' Maturana dijo 'cuando tienes el balón y no pones intensidad en el partido, no pasa mucho. Pero cuando no tengo el balón y no juegas con intensidad, ahí tienes un problema'. Nosotros creemos que jugar bien el fútbol es potenciar las virtudes del equipo", subrayó.

"Siempre vamos a querer jugar bonito, pero muchas veces el rival lo impide, esa es la esencia del fútbol. Debemos bailar al ritmo que el partido pida. Si es salsa latina, bailamos salsa latina. Si es 'rock and roll', bailamos 'rock and roll'. Si es samba, bailamos samba. Si es tango argentino, vamos a intentar imponer la salsa latina", bromeó.

Por otra parte, recordó que Chile ha sido "mejor" que ellos en sus últimos diez partidos. "Debemos trabajar con la humildad de reconocer que han sido mejores. Si queremos mejorar debemos reconocer cuáles han sido los puntos que hemos hecho bien, y cuáles son los puntos a mejorar. No podemos continuar haciendo las mismas cosas del pasado, hay que mejorar", apuntó.