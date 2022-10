Quique Setién: "Creo que soy la envidia ahora de muchos entrenadores"

Archivo - Quique Setién durante un partido - Cafaro/Lapresse via ZUMA Press/d / DPA - Archivo



MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Villarreal, Quique Setién, dio las gracias a un "club excepcional" por apostar por él para ocupar un banquillo que le hace ser ahora "la envidia" muchos otros técnicos y que le permite poner fin a un periodo de más de dos años sin entrenar en busca de volver a ser la persona que no pudo ser en el FC Barcelona.

"Quiero darle las gracias al presidente porque me han dado la oportunidad de venir a este club excepcional, que lo más importante es que creo que se identifica con mi manera de ser y de hacer las cosas. No podía haber ido a un sitio mejor y estoy muy feliz ahora mismo y con una ilusión enorme", señaló Setién en su rueda de prensa de presentación.

El cántabro confesó que no tenía "muchas ganas" de volver a entrenar ya que llevaba "dos años fuera del ruedo". "Había recibido algunas ofertas que desestimé porque quería llegar a un sitio que realmente fuera para mi manera de entender el fútbol y la vida", admitió.

Ahora, llega a un "club familiar, cercano y que reúne una serie de valores importantísimos" para él, y donde se ha encontrado "un grupo de jugadores extraordinario, comprometido y de un nivel altísimo". "Quiero trasladarles todos los conocimientos de estos más de 40 años y disfrutar con ellos y hacer crecer al club, que se ha creado prácticamente de la nada y que 25 años después sigue en primera línea y es referencia.

Creo que soy la envidia ahora de muchos entrenadores", recalcó el santanderino.

Para Setién, esta llamada de la familia Roig ha sido "algo inesperado". "Tampoco esperaba que el Villarreal necesitase un entrenador porque Emery lo estaba llevando muy bien todo. Tardé cinco segundos en cambiar un comportamiento durante dos años de relajación y de disfrutar otro tipo de cosas porque estaba un poco desconectado y esperando el momento, que si no se hubiera dado en las circunstancias que quería, no hubiera vuelto a entrenar", advirtió.

"Vuelvo a entrenar muy feliz. Hay muchos momentos que he pensado que estaba bien ya 40 años, pero me quedaba ese 'gusanillo'. Estaba en un periodo de desaceleración que me llevó un tiempo y ahora hay que acelerar, pero en dos días voy a estar como una moto. Lo exprimiremos y disfrutaremos otra vez", añadió al respecto.

"SABRÉ COMPORTARME PARA VOLVE A SER EL MISMO"

El cántabro vuelve a los banquillos tras su paso por el FC Barcelona, del que fue destituido ocho meses después de su nombramiento como relevo de Ernesto Valverde y donde se encontró con "circunstancias diferentes" a las que había vivido en su carrera.

"Fue una experiencia extraordinaria de la que espero sacar su beneficio, pero allí no fui yo ni pude serlo. Estoy seguro que las circunstancias cambian en todos los lados y puedo asegurar que de las experiencias uno sale reforzado y sabré comportarme para ser el mismo otra vez", subrayó el extécnico también de Betis, Las Palmas y Racing, entre otros.

Sobre sus objetivos en el Villarreal, recordó que el club ha estado "muy cerca" de conseguir "todo" y que ha vivido "momentos enormes". "Soy tremendamente ambicioso y ya sabéis como me gusta conseguir las cosas, espero colaborar para seguir consiguiendo estos objetivos. Esto me compromete un poco, pero este equipo tiene jugadores extraordinarios y vamos a trabajar para que todos individualmente vayan creciendo y a partir de ciertos matices que vamos a incorporar", puntualizó.

En este sentido, no escondió que tienen "diferencias" con Emery, pero que hay "muchas cosas que se van a aprovechar". "Lo importante es que los jugadores han visto jugar a mis equipos y seguro que su nivel les ayudará para entender las cosas a la primera. Se adaptarán muy pronto, no vamos a necesitar tres meses", resaltó Setién, que no ve "conveniente cambiar muchas cosas" para su estreno este jueves ante el Hapoel Beer-Sheva en la Conference League y que habría preferido "seguir" sin parar por el Mundial porque el "equipo estaba jugando relativamente bien".