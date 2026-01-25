El Racing asalta Riazor y refuerza su candidatura al ascenso

Deportivo de la Coruña - Real Racing Club - LALIGA

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander venció (0-1) en su visita al Deportivo de La Coruña este domingo para afianzar su liderato en LaLiga Hypermotion en la jornada 23 y la candidatura al ascenso directo, mientras que el Castellón empató (0-0) con el Real Zaragoza y la UD Almería tropezó (1-0) contra el Eibar.

El equipo de José Alberto sacó los tres puntos de Riazor con un zurdazo de Peio Canales en el minuto 63 tras un saque de esquina en corto. El Deportivo, que aspiraba a volver a la segunda plaza, esperó de inicio sus opciones a la contra pero el Racing controló bien un tenso encuentro, ambos equipos anulados.

En el segundo tiempo, Jokin Ezkieta detuvo la del Dépor, Giacomo Quagliata, y los visitantes sí metieron la suya en jugada ensayada. Los gallegos, quintos con 37 puntos, pelearon el empate pero el Racing aguantó para sumar 44 por los 39 del Castellón, segundo. Los de Pablo Hernández fueron muy superiores y generaron varias ocasiones de gol pero el Zaragoza resistió al temporal y al rival para seguir sumando en busca de salir del descenso.

Además, el Almería sufrió otro tropiezo, solo una victoria en los últimos seis partidos, para ceder otro poco de terreno en la lucha por el ascenso. Los de Rubi, sextos en la tabla con 36 puntos, cayeron en el diluvio de Ipurua, donde el Eibar fue mejor y aprovechó de nuevo la fortaleza en casa para alejar la zona de descenso. Ander Olaetxea hizo el 1-0 en el minuto 93.

Por abajo, el Andorra mantuvo distancias con una zona roja que mantiene atrapado al Huesca. El equipo andorrano volvió a mostrarse incapaz de ganar en el Nou Estadi Encamp, a pesar de las muchas ocasiones que tuvo y de adelantarse por medio de Yeray Cabanzón. Iker Kortajarena empató para un Huesca que sumó su primer punto de 2026 y el Andorra, al menos, no dio más vida a un rival de abajo.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 23.

Málaga - Burgos 3-0.

Sábado 24.

Real Valladolid - Albacete 0-1.

Leganés - Real Sociedad B 2-0.

Las Palmas - Córdoba 1-2.

Real Sporting - Mirandés 3-0.

Cádiz - Granada 1-2.

Domingo 25.

Andorra - Huesca 1-1.

Eibar - Almería 1-0.

Real Zaragoza - Castellón 0-0.

Deportivo de la Coruña - Real Racing Club 0-1.

Lunes 26.

AD Ceuta - Cultural Leonesa 20.30 horas.