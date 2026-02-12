El Racing intentará aprovechar en Ipurúa el duelo directo entre Castellón y Deportivo

El jugador del Racing de Santander Manu Hernando. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo Ipurúa para medirse al Eibar, en la jornada 26 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los cántabros buscan seguir en el liderato y aprovechar el duelo directo que enfrenta a Castellón y Deportivo de la Coruña, segundo y tercero, respectivamente, para aumentar la distancia con respecto a uno de ellos o ambos en caso de empate.

El líder de LaLiga Hypermotion busca seguir con paso firme una jornada más de camino al ansiado ascenso a Primera División. Esta vez, el Racing de Santander, que viene de ganar el pasado lunes al Mirandés (1-0), intentará hacer lo propio ante un Eibar que vive su mejor momento desde que arrancara la temporada, y que contará con el empuje de su afición para alejar definitivamente los puestos de descenso.

No lo tendrá fácil el equipo de José Alberto López ante el equipo armero, que encadena cuatro jornadas sin perder --dos victorias y dos empates--, así como cuatro triunfos seguidos en Ipurúa. Además, el Racing no logra el triunfo en tierras eibarresas desde el año 1993, habiendo caído en cuatro de sus últimas cinco visitas. Eso sí, ha demostrado a lo largo de la temporada que es un equipo muy fiable a domicilio, donde ha sumado 21 puntos de 36 posibles.

Un partido que se disputará unas horas antes de que Castellón y Deportivo de la Coruña vivan en el estadio municipal de Castalia el partidazo de la jornada en LaLiga Hypermotion. Se enfrentan el segundo y tercer clasificado de la tabla, con los castellonenses con la opción de dejar a los gallegos a cinco puntos, más el golaveraje, de distancia. En clave Depor, una victoria les permitiría volver a los puestos de ascenso directo ocho jornadas después.

Ambos equipos llegan en buena dinámica al encuentro. El Castellón es el mejor equipo de la categoría desde que comenzara 2026, sumando 14 de los 18 puntos en juego, y además, encadena siete victorias ante su público. Por su parte, los coruñeses pusieron fin a una mala racha de resultados en los primeros tres partidos del año --dos empates y derrota en Copa del Rey-- con tres victorias en cuatro partido, siendo el Racing (0-1) el único tropiezo desde entonces.

Una jornada 26 que arrancará el viernes en Almería con la visita del Andorra. Los indálicos buscarán un triunfo que los colocaría igualados a puntos con el segundo puesto y les permitiría asentarse en posiciones de 'playoffs', mientras que el conjunto del principado necesita puntuar para asegurarse acabar fuera de los puestos de descenso la jornada.

Mientras que para que entren en liza los otros dos equipos que arranca la 26ª fecha de LaLiga Hypermotion en el top 6 habrá que esperar al domingo y al lunes. Las Palmas abrirá la jornada dominical en Anduva con el objetivo de poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar que le ha precipitado hasta el sexto puesto. Por su parte, el Málaga cerrará la jornada en San Sebastián ante la Real Sociedad B, que quiere mantenerse fuera del descenso sumando su tercer triunfo seguido.

PROGRAMA DE LA JORNADA 26 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 13.

Almería - Andorra20.30 horas.

Sábado 14.

Córdoba - Leganés14.00 horas.

Burgos - Cádiz16.15 horas.

Cultural Leonesa - Real Zaragoza18.30 horas.

Granada - Real Valladolid21.00 horas.

Domingo 15.

Mirandés - Las Palmas14.00 horas.

Eibar - Racing de Santander16.15 horas.

Huesca - Ceuta16.15 horas.

Albacete - Real Sporting18.30 horas.

Castellón - Deportivo de la Coruña21.00 horas.

Lunes 16.

Real Sociedad B - Málaga20.30 horas.