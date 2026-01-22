El Racing mide su fiabilidad en Riazor y el Castellón prolongar su momento

El jugador del Real Racing Club, Iñigo Vicente. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander visita este domingo Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña, en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los cántabros quieren distanciar a un rival directo por el ascenso y consolidar su liderato, mientras que el Castellón, que visita Zaragoza, buscará seguir su gran dinámica de resultados y mantenerse en los puestos de ascenso directo.

El estadio de Riazor vivirá el mejor partido de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion. Dos candidatos al ascenso directo como son Deportivo de la Coruña y Racing de Santander se verán las caras en un duelo que puede comprimir la clasificación, en caso de triunfo local, o poner tierra de por medio con la cuarta plaza, en caso de que los visitantes consigan los tres puntos.

El Racing, que vive su segundo duelo directo en siete días después de ganar a Las Palmas en la pasada jornada (4-1), busca asentarse en un liderato que mantendrá pase lo que pase en A Coruña. Y es que los de José Alberto López pusieron fin a la racha de tres jornadas sin ganar de manera contundente en El Sardinero, y ahora quieren darle continuidad fuera de casa, donde no han ganado en ninguno de sus dos últimos compromisos.

Para ello, tendrán que doblegar a un Deportivo de la Coruña que también llega reforzado al partido tras poner fin a una racha de tres jornadas sin conocer la victoria con el triunfo en Almería (1-2). Eso sí, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, no gana en Riazor en Liga desde el mes de noviembre, habiendo sumado sólo uno de los últimos nueve puntos en juego. Además, la visita del líder Racing, que ha ganado en sus dos últimas visitas, no parece el duelo más propicio para hacerlo.

En lo deportivo, los santanderinos no podrán contar con el lesionado Asier Villalibre, por lo que Iñigo Vicente, que viene de marcar y asistir ante Las Palmas, y Manex Lozano, que ha anotado en sus dos partidos como jugador del Racing, liderarán el ataque. Por su parte, el Deportivo no podrá contar con el sancionado Arnau Comas, ni con los lesionados de larga duración Ximo Navarro y Daniel Bachmann.

Y en la antesala del gran duelo de la jornada, el Castellón visitará el Ibercaja Estadio de Zaragoza para medirse al penúltimo clasificado. Un partido en el que los castellonenses buscan trasladar lejos de casa, donde no han ganado ninguno de sus dos últimos compromisos, el buen momento que viven como locales. En caso de lograrlo, mantendrían la segunda plaza e, incluso, podrían igualar en puntos al Racing.

Mucho peor la situación de un histórico como el Real Zaragoza, que pesa a sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, continúa en puestos de descenso a Primera RFEF. Eso sí, la buena noticia para los maños es que un triunfo podría igualarles a puntos con la Real Sociedad B, que actualmente marca la permanencia. Eso sí, sus últimos resultados como local, con dos derrotas y un empate, no invitan al optimismo.

Por su parte, el tercer clasificado de LaLiga Hypermotion, Las Palmas, recibe al Córdoba en el Estadio de Gran Canaria el sábado. Los canarios necesitan olvidar cuanto antes la contundente derrota ante el Racing, puesto que siguen a sólo tres puntos del liderato e igualados a puntos con la segunda plaza. Para ello, intentarán vencer al Córdoba, que también viene de perder ante el Málaga (0-1), pero que no cae lejos del Nuevo Arcángel en liga desde la jornada cinco.

Además, también destaca el duelo que abre la jornada este viernes entre dos aspirantes a puestos de 'playoffs' como Málaga y Burgos en la Rosaleda. Los blanquiazules son el equipo más en forma de la categoría con cinco victorias consecutivas, aunque no lo tendrán fácil para doblegar a un Burgos que ha ganado cuatro de sus últimos seis encuentros lejos de El Plantío.

PROGRAMA DE LA JORNADA 23 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 23.

Málaga - Burgos20.30 horas.

Sábado 24.

Real Valladolid - Albacete14.00 horas.

Leganés - Real Sociedad B16.15 horas.

Las Palmas - Córdoba18.30 horas.

Real Sporting - Mirandés18.30 horas.

Cádiz - Granada21.00 horas.

Domingo 25.

Andorra - Huesca14.00 horas.

Eibar - Almería16.15 horas.

Real Zaragoza - Castellón18.30 horas.

Deportivo de la Coruña - Real Racing Club21.00 horas.

Lunes 26.

AD Ceuta - Cultural Leonesa20.30 horas.