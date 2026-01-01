Racing y Las Palmas defienden un esquivo ascenso directo

Archivo - Racing de Santander - Granada - LALIGA - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander y la UD Las Palmas defienden este fin de semana las dos primeras posiciones de LaLiga Hypermotion en la jornada 20, inicio de un 2026 con mucha tela que cortar, más si cabe viendo la marcha irregular de los aspirantes al ascenso.

El equipo cántabro, líder de Segunda con 37 puntos, jugará a domicilio el sábado contra el Real Valladolid, después de dos empates en sus últimos encuentros. A pesar de esos tropiezos, los de José Alberto mantienen la cabeza de la tabla, mientras el Pucela, con una victoria en sus últimos siete partidos, estrena a Luis García Tevenet en su banquillo.

Las Palmas (34), segunda a tres puntos del Racing, visitará el domingo al Real Zaragoza, equipo maño que logró abandonar el último puesto antes de Navidad pero que mantiene una delicada situación. Los canarios golearon (4-0) a la Cultural antes del parón, pero la segunda plaza no admite relajación.

Por detrás, a dos puntos, Deportivo de La Coruña y Almería quieren hacer borrón y cuenta nueva con el inicio de 2026. El equipo gallego terminó el 2025 en crisis, con tres derrotas seguidas, que tratará de romper contra un Cádiz que aspira a guardar su posición en el 'Top 6' e incluso escalar, mientras que los andaluces reciben al Granada dentro de otro bache de resultados.

Por otro lado, después de ver cortada su buena racha, el Castellón, quinto, recibe al Huesca con ambición de asentarse en las quinielas del ascenso. Además, esta jornada 20 dejará interesantes partidos con el objetivo de subirse al tren de la zona de promoción, como el Real Sporting de Gijón-Málaga y el Córdoba-Burgos.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 20.

-Viernes 2.

Eibar - Mirandés 20.30.

-Sábado 3.

Cultural Leonesa - Real Sociedad B 14.00.

Almería - Granada 16.15.

Castellón - Huesca 16.15.

Real Valladolid - Racing Club 18.30.

Córdoba - Burgos CF 21.00.

-Domingo 4.

Real Sporting - Málaga 14.00.

AD Ceuta - Andorra 16.15.

Albacete - Leganés 18.30.

Real Zaragoza - Las Palmas 18.30.

Deportivo de La Coruña - Cádiz 21.00.