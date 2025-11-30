El Racing responde y Las Palmas cae del coliderato

Real Racing Club - SD Eibar - LALIGA

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander cumplió con el liderato en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion al golear (4-0) al Eibar, mientras que la UD Las Palmas se dejó su posición de arriba al caer (1-0) en su visita a un Castellón que asaltó la zona de promoción.

El equipo cántabro respondió al triunfo el sábado del Deportivo de La Coruña para mantener el mano a mano en la cabeza de la tabla con 32 puntos. Íñigo Vicente, quien abrió la lata y repartió después las asistencias a Asier Villalibre, Javier Castro y Marco Sangalli, tiró de un Racing muy superior a un Eibar en descenso.

Mientras, Las Palmas, que se quedó en 29 puntos perdiendo ese tren de cabeza, cedió tras ocho jornadas sin perder ante el Castellón con un golazo de Israel Suero a 15 minutos del final. Los canarios, que no habían caído aún fuera de casa, frenaron su racha pese a una buena segunda parte y el Castellón se colocó sexto.

El Cádiz recuperó el pulso por la zona de promoción con un triunfo ante el Córdoba (1-2) en el Arcángel. El duelo directo del derbi andaluz se animó en el inicio del segundo tiempo, cuando llegaron los tres goles, de De la Rosa y Diakité para un Cádiz que llevaba una sola victoria de sus últimos nueve partidos.

Además, por la zona de abajo en la tabla, Real Zaragoza y Mirandés, último y penúltimo, reaccionaron con sendas victorias ante Leganés (2-3), poniendo mucha presión sobre el técnico de los madrileños Paco López, y Real Sociedad B (1-0).

-RESULTADOS DE LA JORNADA 16 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 28.

Real Sporting - FC Andorra 1-1.

Sábado 29.

AD Ceuta - Burgos CF 1-0.

Cultural Leonesa - Granada CF 0-1.

UD Almería - SD Huesca 0-2.

Albacete BP - RC Deportivo 0-0.

Real Valladolid - Málaga CF 1-1.

Domingo 30.

Real Zaragoza - CD Leganés 3-2.

Real Racing Club - SD Eibar 4-0.

CD Mirandés - Real Sociedad B 1-0.

Córdoba CF - Cádiz CF 1-2.

CD Castellón - UD Las Palmas 1-0.