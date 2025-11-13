El Racing de Santander sustituirá sus patrocinadores por nombres de niños que esperan un trasplante - REAL RACING CLUB DE SANTANDER

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club de Santander vestirá una camiseta inédita en su próximo partido frente al Granada CF, en LaLiga Hypermotion, en la que los logos de los patrocinadores habituales serán reemplazados por los nombres de niños que esperan un trasplante de órganos, en una acción que bajo el lema 'Donantes de Logo' busca visibilizar la urgencia de la donación infantil en España.

Por primera vez, todos los patrocinadores del conjunto cántabro han cedido su espacio publicitario en la equipación, demostrando que hay causas que están "por encima de cualquier marca", según subraya el club en un comunicado.

La iniciativa ha sido impulsada por la Fundación Real Racing Club, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Sanidad de Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, coincidiendo con el 50º aniversario de su programa de donación y trasplante de órganos.

Según datos de la ONT, solo el 2 por ciento de los donantes de órganos en España son pediátricos, lo que genera largas esperas para los menores que necesitan un trasplante. En 2024, 46 niños donaron sus órganos, permitiendo que 197 menores fueran trasplantados, aunque al cierre del año 73 seguían en lista de espera.

Las camisetas solidarias podrán adquirirse en la web 'www.racingporlainfancia.es', donde también se subastarán las que utilicen los jugadores durante el encuentro. Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación ALCER, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias trasladadas a hospitales lejos de su lugar de origen durante el proceso de espera.

La acción cuenta con el respaldo de los patrocinadores Plenitude, Cantabria Labs, Cantabria Telecom, Austral, Banco Santander, MGS Seguros, Palets del Cantábrico y Ferroluz, que han apoyado la campaña "de forma unánime". "No se han sumado al proyecto: lo han hecho posible", subraya el comunicado.

España mantiene su liderazgo mundial en donación de órganos, pero la donación pediátrica sigue siendo un reto "precisamente por la baja mortalidad infantil", que limita el número de donantes. Con este gesto, el Racing y sus aliados quieren recordar que la única forma de ganar es "jugando juntos".