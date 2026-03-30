Rafael Escrig publica 'El fútbol es nuestro', grandes historias del fútbol modesto. - GEOPLANETA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y creador de contenidos Rafael Escrig publica 'El fútbol es nuestro', un viaje por el fútbol modesto español, sus héroes anónimos, sus clubes históricos y sus gestas inolvidables en competiciones como la Copa del Rey más allá de los fichajes millonarios de los 'grandes' y la Liga de Campeones.

Editado por Geoplaneta, el libro, ya disponible desde el 25 de marzo y de 176 páginas, es un recorrido por el mundo del fútbol modesto en España, desde los filiales hasta clubes que un día fueron grandes y actualmente sobreviven en categorías inferiores o han desaparecido.

Rafael Escrig sumerge al lector en historias apasionantes como el auge del Eibar, la odisea del Castellón, el fenómeno de los clubes populares como Unionistas y Jerez DFC o el impacto enorme del fútbol en lugares pequeños como Andorra y Gibraltar.

Escrig lleva diez años narrando historias del 'otro fútbol' en su canal de YouTube, donde cuenta con 400 000 suscriptores. En 2022 se unió como corresponsal al equipo de DAZN, medio en el que participa en la cobertura de LaLiga EA Sports y el Mundial de fútbol en Catar. 'El fútbol es nuestro' es su primer libro.