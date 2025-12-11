El Rayo cumple en casa del Jagiellonia para acariciar los octavos

Archivo - Alfonso Pacha Espino, La Liga - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Rayo Vallecano venció este jueves por 1-2 en su visita al Jagiellonia durante la jornada 5 en la liguilla de la Conference League, gracias a un gran gol, casi sin ángulo, del Pacha Espino en el segundo tiempo y a saber sufrir para guardar tres puntos que mantienen su posición en el Top 8.

En el Chorten Arena de Bialystok (Polonia), los visitantes estrenaron el marcador en el minuto 6. Isi Palazón condujo en paralelo a la frontal del área y abrió hacia la banda izquierda para Pep Chavarría, quien pasó a Álvaro García; éste centró a pie cambiado, la pelota esquivó a dos zagueros con su bote en el suelo y Sergio Camello remachó a bocajarro.

El propio Camello rozó el 0-2 en otras dos ocasiones, en el 14' y en el 15', primero un zurdazo que se estrelló en el poste cerca de la escuadra y luego un derechazo tras centro raso de Álvaro García, toque incluido de un defensa en el camino. Además, el ataque local era escaso, salvo un cabezazo poco ortodoxo de Álex Pozo al saque de una falta.

Esas acciones a balón parado fueron el gran arma del Jagiellonia, que empató en el 44' por obra de Jesús Imaz, habiendo domado un mal despeje del portero rayista hasta marcar con un zurdazo elevado. Y poco antes del descanso, una jugada muy similar acabó en disparo alto de Bernardo Vital.

La segunda parte comenzó con los polacos más intensos en busca de la remontada y Augusto Batalla tuvo que dejar su sello para sostener al Rayo. Sin embargo, en medio de ese buen momento local, el 'Pacha' Espino, que apenas llevaba un minuto en el campo, se sacó un latigazo casi desde el córner para colar el 1-2.

Pese a la renta, los de Íñigo Pérez notaron falta de gasolina en el tramo final pero supieron sufrir en defensa, providencial Pep Chavarrí en la última gran ocasión del Jagiellonia, para ver los octavos de final a tiro, aunque la clasificación está apretada, con la última jornada en casa contra el Drita.