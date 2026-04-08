El Rayo desea dar en Vallecas el primer paso hacia unas semifinales europeas históricas

El capitán del Rayo Vallecano Isi Palazón, durante un partido de la Conference League 2025/26 en Vallecas. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano recibe este jueves (18.45 horas) al AEK Atenas en la ida de cuartos de final de la Conference League, un duelo en el que los de Iñigo Pérez buscan dar un primer paso para estar entre los cuatros mejores equipos de la competición con Vallecas y su fiabilidad como aliados, ante un conjunto griego que ha presume de una reciente fiabilidad como visitante y que ya fue muy regular en la fase de liga.

El equipo de la franja ha igualado 25 años después su listón en una competición continental: unos cuartos de final, como ya logró en la Copa de la UEFA de 2000-01, cuando le eliminó el finalista Deportivo Alavés. Y ahora inicia la oportunidad de rebasarlo y hacer historia para un barrio que desprende ilusión y confía en la ambición de la plantilla de Iñigo Pérez.

El equipo madrileño recibe al AEK después de lograr el pasado viernes ante el Elche CF una victoria clave (1-0) para no caer demasiado en la tabla de LaLiga EA Sports y coquetear con el descenso, el cual mantiene ahora a seis puntos. De nuevo, vuelven a necesitar la fuerza de Vallecas para dar el primer paso en un cruce que se antoja exigente e intenso.

En su segunda participación en una competición continental, pueden presumir de haber ganado seis de los últimos ocho partidos de ida de eliminatorias europeas que han disputado. Un rendimiento que siempre crece arropado por su afición en el estadio del metro Portazgo. Como local, suma nueve triunfos en sus últimos 11 partidos a nivel europeo, con solo una derrota que fue en la anterior ronda, por 0-1 ante el Samsunspor turco, que mantuvo en vilo hasta el final la clasificación rayista.

Los pupilos de Iñigo Pérez sufrieron más de lo esperado en la vuelta de octavos, después de asaltar el Samsun 19 Mayis Stadyumu con un solvente 1-3, aunque su compromiso y resiliencia les permitieron seguir adelante. Factores, como el de ser local, que son claves ante un equipo griego que ha demostrado ser un rival desafiante y fue tercero en la fase de liga.

Los de Marko Nikolic también llegan con la confianza en niveles altos, después de imponerse al Olympiacos (0-1) en El Pireo, una victoria que les permite liderar la tabla con cinco puntos de ventaja a falta de solo cinco jornadas. Con una identidad clara, el equipo griego presenta su gran fortaleza en la contundencia ofensiva, ya que es el equipo más goleador de la competición, con 18 dianas, y el que más remata a puerta de la competición por encuentros (6,5).

Aunque frente a Olympiacos enlazó su segundo triunfo consecutivo sin encajar goles, la defensa es una de sus debilidades, al menos en Europa, ya que ha recibido un total de 9 tantos -solo la Fiorentina ha encajado más de los equipos que permanecen en el cuadro-. Sin embargo, fuera de casa ha logrado nueve porterías a cero en los últimos 14 partidos desde su última derrota -a finales de octubre-, en una regularidad sobresaliente.

El 'Águila Bicéfala', que busca repetir semifinales en una competición continental por primera vez desde la temporada 1976-77 -fue en la Copa de la UEFA- solo ha perdido dos de sus últimos 15 partidos europeos (9V y 4E), y solo ha sufrido una derrota como visitante en esta edición de la Conference, en su último compromiso, al que llegó frente al Celje con una ventaja de cuatro tantos de la ida.

En el Rayo, el técnico navarro no podrá contar con Fran Pérez, Carlos Martín y Randy Nteka, que no están inscritos, mientras que son duda Ilias Akhomach y Óscar Trejo. Así, no se esperan grandes cambios y volverá a confiar en su bloque de confianza, con Álvaro García y jorge de Frutos como grandes armas -ambos han marcado 12 goles esta temporada-. En el equipo griego, que no ha ganado nunca en España, la gran amenaza es Luka Jovic, ex del Real Madrid, y que ha celebrado 20 dianas ya.