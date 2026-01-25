El Rayo justifica que no se homenajease a Pathé Ciss por ser "una jornada de luto"

Pathé Ciss celebra su gol en el Rayo Vallecano-CA Osasuna en Vallecas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha asegurado este domingo que no realizó ningún tipo de homenaje a su jugador Pathé Ciss, recientemente proclamado campeón de la Copa África con Senegal, antes del partido de LaLiga EA Sports de este sábado contra Osasuna en Vallecas al entender que "no era el día", ya que se trataba de "una jornada de luto" por las víctimas de los accidentes de tren ocurridos hace unos días en Adamuz (Córdoba) y en Gelida (Barcelona).

"El Rayo Vallecano informa de que en el día de ayer no se llevó a cabo el homenaje a nuestro jugador Pathé Ciss, tras la conquista de la Copa Africana de Naciones, ya que se consideró inadecuado realizar cualquier tipo de celebración en una jornada de luto en la cual el equipo portó brazalete negro y se guardó un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida", informó la entidad rayista.

Tras la derrota del sábado en casa ante Osasuna (1-3), en la que Ciss anotó el único gol de los de Iñigo Pérez, el centrocampista de Dakar decidió retuitear el mensaje de un aficionado del conjunto vallecano en la red social X que criticaba la decisión de la directiva del club.

"El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pathé Ciss, campeón de la Copa África, y no han tenido ni ese jodido detalle. Vaya club de mierda", escribió el usuario @IntoleranteVk, una publicación reposteada por Ciss.

El Rayo Vallecano informó también de que el "merecido reconocimiento" a Pathé Ciss, que conquistó la final de la Copa África en la prórroga ante Marruecos, se realizará en los prolegómenos del próximo encuentro en Vallecas, que se disputará el sábado 7 de febrero frente al Real Oviedo.