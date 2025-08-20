El Rayo quiere dar el primer paso ante el Neman Grodno en su regreso a Europa

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves (20.00 horas) al Neman Grodno bielorruso en la ida de la última ronda de la Fase Previa de la Conference League 2025-26, un duelo que significará el regreso del equipo de la franja a Europa tras 25 años y en el que quiere encarrilar su plaza en la Fase Liga para confirmarla en Vallecas la próxima semana.

El modesto equipo de un barrio madrileño está de vuelta en Europa, a solo un paso de confirmar su presencia en la fase final de una de las tres competiciones de la UEFA. Tras un cuarto de siglo sin verse por estos lares, el Rayo vive este jueves el encuentro de ida de la última ronda previa de la Conference ante al Neman Grodno, equipo bielorruso que ha tenido que eliminar a tres conjuntos previamente para llegar hasta aquí.

A priori, por presupuesto, plantilla y entidad, el conjunto vallecano es favorito, pero el contexto de este primer partido del cruce es algo atípico. Y es que el partido no se va a jugar en Bielorrusia por las sanciones de la UEFA a los aliados de Rusia, sino que se jugará en un campo neutral y sin público, concretamente el Szent Gellért Fórum de Szeged (Hungría).

El Rayo, después de un curso magnífico a las órdenes del 'arquitecto' de este proyecto Iñigo Pérez, tiene ante sí una gran oportunidad de aumentar su prestigio e imagen internacionales, además del importante impulso financiero que representaría avanzar a la Fase Liga de la Conference.

Aunque lo más importante para un club de esta filosofía es que conseguiría enganchar aún más a todo un barrio ya muy orgulloso de su equipo, pero que ahora recogería una recompensa incalculable a tantos años de apoyo desde la grada.

Además de ese factor escenario, será clave que el Rayo Vallecano eche mano siempre de su mayor calidad individual, sin entrar en el posible partido tosco y rocoso que le planteará un Neman Grodno peligroso por su poderío físico. Fluidez antes que juego directo y, lo más importante, lograr marcar fuera de casa, sabiendo que una semana después defenderás tu plaza en la Conference en casa -si la UEFA aprueba jugar en el actual Estadio de Vallecas-.

El Rayo apenas ha incorporado a cuatro futbolistas en este mercado estival, aunque solo estarán disponibles para este cruce de la Conference Fran Pérez y Jozhua Vertrouwd. Sin embargo, el técnico rayista decidirá si son titulares o confía en el viejo bloque y, por tanto, hay pocos cambios respecto al primer partido de Liga, en el que vencieron al Girona (1-3), aprovechando el buen momento de Isi Palazón, Jorge De Frutos y Álvaro García.

Enfrente estará un conjunto bielorruso que tiene en su capacidad de resistencia una de sus mayores virtudes. Prueba de ello es cómo se clasificaron para esta ronda final de la previa, eliminando al Klaksvik de las Islas Feroe en los penaltis, después de empatar el 2-0 en contra de la ida. Su mayor peligro es su delantero, el bielorruso Pavel Savitskiy, que ha sido internacional.

Quizá ese bagaje reciente en este tipo de eliminatorias y la poca experiencia de los rayistas a nivel continental es un punto a favor de los bielorrusos, pero los de Iñigo Pérez deben ser conscientes de que están ante uno de los cruces más importantes de la historia reciente del club. El gran objetivo y el gran sueño esperan, pero para alcanzarlo deben dar el último paso.