Rayo y Valencia se neutralizan en Vallecas

Rayo Vallecano-Valencia - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Valencia CF se han repartido este lunes los puntos en Vallecas (1-1) en el último partido de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, en el que el central Nobel Mendy adelantó al equipo madrileño en los últimos minutos de la primera parte y el conjunto 'che', que no consigue distanciarse del descenso, amortiguó el golpe gracias al tanto de Diego López en el minuto 64.

En los primeros 45 minutos en Vallecas, los de Iñigo Pérez fueron los que sumaron las mejores ocasiones frente a un conjunto valencianista bien plantado y que trataba de sorprender con un fútbol más directo. Fran Pérez avisó a los cinco minutos con un disparo desde la frontal que paró Julen Agirrezabala, y poco después el equipo de Carlos Corberán respondía con un remate de Luis Rioja que se marchó rozando el lateral de la red.

Los madrileños siguieron insistiendo y rozaron el tanto en una doble ocasión en la que el guardameta 'che' rechazó un primer intento de Jorge de Frutos y Copete, sobre la línea, sacó el segundo disparo de Fran Pérez. Solo unos minutos más tarde, Gerard Gumbau mandó otro balón pegado al palo, aunque el que no falló fue Nobel Mendy.

En el minuto 37, en una jugada ensayada tras saque de esquina, Gumbau puso un buen centro al primer palo y el central senegalés apareció para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de la portería. Ya en el tiempo extra de la primera parte, Diego López perdonó el empate en una acción en la que el esférico tocó en Álvaro García.

En la reanudación, el Rayo amenazó con ampliar su ventaja con un remate cruzado de Álvaro, pero el Valencia, en el 64, consiguió neutralizar el tanto rayista. En un mal despeje del equipo local, el balón quedó muerto para Diego López; el de Turón chutó para que el balón, tras rebotar en Gumbau, acabase en los pies de Mendy, que en su intento de despeje lo mandó dentro; el africano no acabaría el partido, que abandonaría lesionado en el minuto 81.

Con su tercer empate consecutivo y cuarta jornada seguida sin vencer, el Rayo termina la jornada noveno con 17 unidades, a siete de los puestos europeos. Por su parte, el Valencia no consigue dar continuidad a su victoria frente al Levante y se queda con 14 puntos, solo dos sobre la zona de descenso.