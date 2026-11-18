Rayo Vallecano vs Valencia CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano y el Valencia CF se miden en el Estadio de Vallecas en un compromiso clave de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, en el que el equipo madrileño busca recuperarse tras caer por la mínima frente a la Real Sociedad (1-0) con las bajas de Augusto Batalla, Luiz Felipe y Álvaro García, mientras que el conjunto valencianista viaja urgido de puntos tras caer ante el Real Madrid (0-3) y sin el sancionado José Luis Gayá ni los lesionados Diego López, Jesús Vázquez y Sergi Canós.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López; De Frutos, Pedro Díaz, Tsitaishvili; y Camello.

Valencia CF: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, Maffeo; Mayol, Guido Rodríguez, Javi Guerra; Rioja, Sadiq y Danjuma.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El duelo está programado para el sábado 21 de noviembre a las 16:15 horas (horario peninsular español) en el Estadio de Vallecas. La emisión del encuentro en España estará disponible a través de DAZN LaLiga. Asimismo, Europa Press ofrecerá el seguimiento en directo minuto a minuto y la cobertura completa del choque.