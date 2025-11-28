RCD Mallorca - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y Osasuna abrirán la jornada sabatina en Son Moix con un encuentro entre dos equipos anclados en la parte baja de la tabla clasificatoria y que necesitan sumar puntos si no quieren acabar la fecha 14 del calendario en descenso. Ahora, ambos se encuentran separados por un solo punto, con los bermellones por delante.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú; Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Osasuna: Herrera; Moncayola, Boyomo, Herrando, Juan Cruz, Bretones; Moi Gómez, Torró; Víctor Muñoz, Budimir y Oroz.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a RCD Mallorca y Osasuna de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de noviembre a las 14.00 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los rojillos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.