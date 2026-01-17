Real Betis - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este sábado al Real Betis en el Estadio de la Cartuja, en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, un duelo entre dos rivales directos por las plazas de Liga de Campeones en el que los de Marcelino buscarán un tres puntos que les confirmarían como principal alternativa a FC Barcelona y Real Madrid por el título, mientras que los locales quieren acercarse al Top-4.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Álvaro Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín; Fornals, Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Villarreal de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 17 de enero a las 21.00 horas en el estadio de La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los 'groguet' se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y Movistar Plus+.