La Real busca acercarse a Europa a costa de hundir al Girona

El portero de la Real Sociedad Álex Remiro. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este viernes en Anoeta al Girona (21.00 horas), en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los donostiarras quieren reencontrarse con el triunfo en Liga después de dos derrotas, ante un conjunto gironí que necesita sumar los tres puntos si quiere tener opciones de acabar la jornada fuera de los puestos de descenso.

Anoeta acoge el primer partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Un duelo entre Real Sociedad y Girona, dos equipos necesitados de buenos resultados para coger impulso de cara a sus objetivos del curso, entrar en Europa, en el caso de los donostiarras, y la permanencia, en el de los catalanes. Además, ambos se encuentran separados únicamente por cuatro puntos en la clasificación, por lo que una victoria visitante les acercaría en la tabla.

Los locales llegan en una dinámica negativa al partido después de haber perdido sus dos últimos encuentros ligueros, ante el Villarreal (2-3) y el derbi frente al Deportivo Alavés (1-0). Dos derrotas que han puesto fin a un resurgir con el que sumaron 11 puntos de 15 posibles, que les acercaron a los puestos europeos, de los que ahora se encuentran a ocho puntos. Mal momento que ha coincidido con la lesión de su jugador más determinante, Mikel Oyarzabal, que también se perderá el duelo ante el Girona por lesión.

Así, los de Sergio Francisco tendrán que confiar su ataque a Take Kubo, Gonçalo Guedes y, sobre todo, Ander Barrenetxea. El extremo guipuzcoano podría volver a la titularidad cinco partidos después, ya que su rendimiento en las últimas jornadas, con dos goles en los últimos tres partidos ligueros, está siendo lo más destacado de su equipo. Además, tendrá enfrente al equipo más goleado de la competición con 29 tantos en contra.

La defensa está siendo uno de los grandes debes de los de Michel esta temporada, que llegan a Anoeta después de encajar una dolorosa goleada ante el Elche (3-0) el fin de semana pasado. Pero visita a la Real Sociedad, frente al que ha caído sólo en una de sus últimas cuatro visitas, saldándose las otras tres con empate de puntos. Un punto que no sería suficiente para los catalanes, que necesitan la victoria si quieren irse a dormir fuera de los puestos de descenso.

En caso de ganar, lograrían los primeros tres puntos de la temporada a domicilio en Liga. Y es que, el bagaje del Girona a domicilio, hasta el momento, es de tres empates y cuatro derrotas, que lo convierten en el segundo peor visitante de la categoría, mejorando sólo los registros de Osasuna (2). Datos en los que su bajo nivel defensivo ha tenido mucho que ver, por lo que conseguir su segunda portería a cero del curso, la primera lejos de Montilivi, sería clave.

En ataque, la buena noticia para los catalanes es que el centrocampista internacional marroquí, Azzedine Ounahi, podrá jugar el partido antes de concentrarse con su selección para la disputa de la Copa África. El '18' del Girona está siendo el mejor de su equipo en las últimas jornadas, y ha marcado en tres tantos en lo que se lleva de liga, el último para dar el empate al equipo ante el Real Madrid, el que también es el último gol del Girona en Liga.

HORARIOS DE LA JORNADA 16 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 12.

Real Sociedad - Girona. Ortiz Arias (C.Madrileño)21.00 horas.

Sábado 13.

Atlético de Madrid - Valencia14.00 horas.

Mallorca - Elche16.15 horas.

Barcelona - Osasuna18.30 horas.

Getafe - Espanyol21.00 horas.

Domingo 14.

Sevilla - Oviedo14.00 horas.

RC Celta - Athletic Club16.15 horas.

Levante - Villarreal18.30 horas.

Alavés - Real Madrid21.00 horas.

Lunes 15.

Rayo Vallecano - Real Betis21.00 horas.