La Real defiende liderato ante un Celta animado y el Granada busca aprovecharse del Getafe

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad defenderá este jueves su condición de líder de LaLiga Santander en su visita a un Celta animado, mientras que en el Nuevo Los Cármenes el Granada querrá aprovecharse de un 'tocado' Getafe para salir del descenso, en partidos correspondientes a la undécima jornada del campeonato.

En el Estadio de Balaídos (19.00 horas), la Real Sociedad buscará mantener su buen inicio de temporada para seguir en cabeza de la clasificación, en la que está empatado a 21 puntos con Real Madrid, Sevilla y Betis, frente a un Celta que tiene como objetivo salir cuanto antes de la zona peligrosa.

El conjunto que entrena Eduardo Coudet llega a esta cita aliviado tras su contundente y autoritaria victoria del pasado lunes en Getafe (0-3), donde dejó una buena imagen que pretenderá alargar ante uno de los rivales más sólidos de este primer tramo de campaña para empezar a tener continuidad ante su afición.

Pese al triunfo, el Celta, con 10 puntos, sigue coqueteando con los puestos de descenso, que tiene a tan sólo tres puntos, por lo que no puede celebrar demasiado y debe centrarse en hacerse fuerte en Balaídos donde hasta ahora ha perdido cuatro de sus cinco partidos si quiere evitar los problemas lo antes posible.

Coudet no tiene previsto retocar en exceso el once que le funcionó bien en el Coliseo, aunque ya tiene a su disposición a un jugador importante como el peruano Renato Tapia, que podría volver al once en lugar de Fran Beltrán, mientras que Cervi podría entrar por Nolito para refrescar un entramado ofensivo que hizo daño el lunes y que tendrá un examen ante una zaga rival que no concede demasiado.

Por su parte, la Real Sociedad afronta su tercer partido consecutivo fuera de San Sebastián. Tras ganar en Austria en la Liga Europa (0-1), el equipo guipuzcoano estuvo cerca de dar un golpe en la mesa en el Wanda Metropolitano, pero no pudo sujetar un óptimo 0-2 y al final sólo pudo llevarse un punto que le mantuvo en el liderato.

El conjunto de Imanol Alguacil continúa dejando sensación de solidez en este primer tramo de campaña y se plantará en Balaídos donde no ha perdido en sus últimas cinco visitas, con tres triunfos, entre ellos la goleada del año pasado (1-4), y dos empates, y tras 13 partidos seguidos sin perder.

El técnico realista no puede contar todavía con Mikel Oyarzabal, al que espera recuperar para el siempre importante derbi del domingo en San Mamés y tiene que decidir si apuesta de nuevo por la pareja Isak-Sorloth arriba, que tan buen resultado le dio ante el Atlético, o deja a uno de los dos arriba solo y mete en las bandas a Portu y Januzaj.

EL GETAFE BUSCA REACCIONAR EN GRANADA

En el Nuevo Los Cármenes (20.00 horas) habrá un duelo directo en la zona de descenso de la clasificación entre un Granada, antepenúltimo, que intenta mejorar y un Getafe al que la llegada que Quique Sánchez Flores aún no le ha dado resultado y que sigue colista.

El partido medirá a dos equipos que no han arrancado demasiado bien y que están actualmente en los puestos peligrosos y que están con urgencias, pero con sensaciones diferentes. El equipo de Robert Moreno salvó un punto in extremis en El Sadar la pasada jornada y en su último partido en casa fue capaz de batir al potente Sevilla (1-0), mientras que el 'azulón' viene de perder con claridad ante el Celta (0-3) y en su anterior partido ante el Levante empató sin goles.

Tanto el Granada como, sobre todo, el Getafe, que únicamente lleva dos goles y ambos del lesionado Sandro Ramírez, están teniendo problemas ofensivos por lo que se prevé un choque cerrado y donde el que marque primero pueda tener mucho ganado.

También los dos equipos están con bajas importantes. Robert Moreno no puede contar con Gonalons, Eteki y Domingos Duarte, y Quique Sánchez Flores, además de su principal delantero, sigue sin Vitolo y Jankto por lesión, y tampoco podrá disponer ni de Djené ni de Chema, por sus expulsiones ante el Celta, pero podría recuperar a Jaime Mata.

--HORARIOS DEL JUEVES DE LA JORNADA 11 DE LALIGA SANTANDER.

Celta - Real Sociedad. Melero López (C. Andaluz) 19:00.

Granada - Getafe. Cordero Vega (C. Cántabro) 20:00.

Levante - Atlético. González Fuertes (C. Asturiano) 21:30.