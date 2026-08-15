El Real Madrid afronta en Gelsenkirchen su último examen antes de la Liga

Arda Güler, en un partido con el Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este domingo contra el FC Schalke 04 en Gelsenkirchen (17.00 horas) su sexto y último compromiso amistoso de una intensa pretemporada, agitando el club madrileño el mercado de fichajes para dar un vuelco a su imagen, y de hecho podrían estrenarse en sus filas Yan Diomande, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

En su último partido hasta el momento, jugado el pasado miércoles, el equipo blanco ganó por 0-1 en su visita al Deportivo de A Coruña y añadió a su palmarés la copa de esa 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera, uno de los torneos veraniegos con mayor tradición del fútbol español.

Sin el delantero francés Kylian Mbappé ni el mediapunta inglés Jude Bellingham, recién reincorporados a la dinámica de entrenamientos tras la Copa Mundial de la FIFA, los focos se posaron en Endrick y Vinícius Jr., si bien ninguno de los dos brasileños brilló en el Estadio Abanca Riazor.

Como en casi todas las citas ya celebradas este verano, el turco Arda Güler fue quien dirigió los ataques peligrosos de un Real Madrid que, pese a imponer su ritmo y acaparar la posesión del balón, incordió la portería rival menos de lo que su entrenador, José Mourinho, hubiese deseado.

Al término del encuentro, el técnico portugués admitió a Realmadrid TV que en verano realiza "cambios de estructura" y también "cambios de funciones", repartiendo minutos entre casi toda su plantilla y dando protagonismo en sus planes a canteranos como Jorge Cestero y Alexis Ciria.

Eso sí, puede que ambos den un paso atrás si se confirma que Konaté Diomande y Cucurella hacen sus respectivos debuts como madridistas, habida cuenta de que Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí sí han disputado sus primeros minutos de recién llegados a la 'Casa Blanca'.

Cuando acaben su duelo en el VELTINS-Arena, los pupilos de Mourinho ya solo mirarán hacia la segunda jornada de LaLiga EA Sports contra el RCD Espanyol, que paradójicamente será su estreno liguero porque la inaugural, ante la Real Sociedad, se les aplazó debido a la numerosa representación de madridistas en las semifinales del reciente Mundial.