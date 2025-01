El Real Madrid arranca con reto su 'cuesta de Enero'

El conjunto madridista aspira al liderato liguero en su complicada visita a un Valencia muy necesitado y en el estreno de Carlos Corberán

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este viernes en el Estadio de Mestalla (21.00 horas) al Valencia CF en el partido aplazado de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2024-25 por la trágica DANA de finales de octubre y donde se enfrentan dos equipos necesitados del triunfo para sus respectivos intereses muy diferentes ya que el madridista busca asaltar el liderato provisional y el valencianista, que estrena entrenador, coger aire en la zona baja.

Aún con las más que visibles consecuencias por el destrozo natural, Mestalla será testigo del primer enfrentamiento del recién estrenado 2025 para el fútbol español. Un nuevo año que el Real Madrid espera que sea de nuevo inolvidable y lleno de éxitos deportivos, y que desea comenzar colocándose como nuevo líder provisional de la competición doméstica de forma provisional adelantando al Atlético de Madrid, pero con un encuentro más.

El 15 veces campeón de Europa cerró el año de manera notable y con mejores sensaciones con la consecución de la Copa Intercontinental y la victoria en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla (4-2) para seguir la estela del enrachado conjunto colchonero, ahora primer clasificado tras ganar en el Lluís Companys al FC Barcelona y que le aventaja en un punto.

Ahora, en plena lucha por el título liguero, volverá a afrontar una salida a un campo históricamente complicado y que le exigirá un esfuerzo extra en una siempre exigente 'cuesta de Enero', un mes muy cargado de partidos y donde se jugará también un nuevo título, la Supercopa de España, y su futuro en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones.

El feudo blanquinegro ha sido un hueso duro de roer para el actual campeón, cuya estadística general allí no es la mejor, con más derrotas que victorias, y unas últimas visitas adversas y con máxima tensión como la de mayo de 2023 con los insultos racistas a Vinícius Jr o la del año pasado con un gol anulado a Jude Bellingham que suponía la remontada y victoria por 2-3 y la posterior expulsión del inglés por sus protestas a Gil Manzano. En total, en sus últimas seis visitas, sólo un triunfo, en la 21-22 por 1-2 y tras ir perdiendo hasta el minuto 86.

Contra esta mala racha, el Real Madrid opondrá su actual mejoría, sobre todo a nivel ofensivo donde empieza a asomar con fuerza la figura de Kylian Mbappé, más protagonista y marcando en sus últimos cuatro partidos. Además, Ancelotti recupera a Vinícius Jr, que acabó 2024 en gran momento y sancionado en la goleada ante el Sevilla, partido donde el equipo volvió a tener más empaque sin el tridente ofensivo y en el que parece sentirse más cómodo un Bellingham que había elevado su nivel.

EL VALENCIA QUIERE HACER BUENO EL DICHO

Y esta puede ser la principal duda del técnico italiano, que debe decidir si prescinde de uno de sus tres atacantes, seguramente Rodrygo Goes, para jugar con cuatro centrocampistas, uno de ellos un Eduardo Camavinga que fue lateral izquierdo en la última victoria. Si el francés vuelve a su posición, Fran García o Ferland Mendy pugnarán por su hueco en una defensa donde parece que no se moverá la pareja Antonio Rüdiger-Aurelien Tchouaméni.

Enfrente estará un Valencia CF muy necesitado por su delicada situación clasificatoria y por la reiterada pelea de la grada y parte del accionariado con el dueño del club Peter Lim, pero que además de hacer valer su buena estadística en Mestalla ante el campeón de Europa, espera también imponer el dicho que acompaña a un estreno de entrenador.

La etapa de Rubén Baraja llegó a su fin tras el 2-2 ante el Deportivo Alavés en Mestalla para cerrar un 2024 que dejó a los blanquinegros penúltimos con 12 puntos tras sumar sólo dos de los últimos 15, y provocó la llegada de Carlos Corberán, por el que el club pagó su cláusula para sacarle del West Bronwich Albion de la Segunda División inglesa.

El técnico vallisoletano desaprovechó tres encuentros cruciales ante rivales directos por la permanencia ante el Valladolid, el Espanyol y el Alavés y el Valencia cerró a cuatro puntos de una salvación que espera acercar con una buena actuación ante un rival que siempre motiva a grada y jugadores.

Para este partido, Corberán, que no ha tenido demasiado tiempo para transmitir sus nuevas ideas a un equipo que necesita mejorar ofensiva y defensivamente, no podrá contar con los lesionados José Luis Gayà, Giorgi Mamardashvili, Fran Pérez, Mouctar Diakhaby, Rafa Mir, Thierry Rendall, ni con el sancionado Pepelu por lo que su primer once tiene visos de parecerse al último de Baraja con la duda de quién ocupará el flanco izquierdo ofensivo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VALENCIA: Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Yarek, Rioja; Javi Guerra, Barrenechea; Diego López, Almeida, Sergi Canós; y Hugo Duro.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano).

--ESTADIO: Mestalla.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga TV.