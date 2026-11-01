El Real Madrid asalta El Sardinero y mantiene el pulso por LaLiga

Jude Bellingham celebra su gol en el Racing-Real Madrid en El Sardinero - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se ha impuesto este domingo al Real Racing Club (0-3) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que consiguió adelantarse tras un polémico penalti transformado por Kylian Mbappé en una primera parte muy coral que le permitió garantizarse un triunfo que le mantiene en plena forma en la persecución al líder.

Después de las victorias del FC Barcelona y del Atlético, los de José Mourinho respondieron con un vendaval de efectividad en la primera mitad en El Sardinero que liquidó todas las opciones del conjunto cántabro. Un riguroso penalti materializado por el delantero francés, que aparca su polémica con China, y los goles de Jude Bellingham y Yan Diomande establecieron un 0-3 al descanso que no varió tras los segundos 45 minutos.

Con ello, el conjunto madridista, que el miércoles visitará al AEK en 'Champions', suma 27 puntos y se mantiene a la estela de los dos primeros, Barça (30) y Atleti (28), que se enfrentarán el próximo fin de semana en el Riyadh Air Metropolitano, un día después de que los de Chamartín se enfrentan al Valencia en Mestalla.

Con dos cambios respecto al Clásico con la entrada de Thibaut Courtois y Trent Alexander-Arnold, el cuadro blanco tardó apenas unos minutos en probar a Julen Agirrezabala con un cabezazo de Bellingham que repelió el guardameta vasco. Solo un minuto después, Munuera Montero señalaba los once metros después de un contacto sutil de Prati a Mbappé, que se dejó caer en el área. El francés no desperdició la oportunidad y puso el 0-1 con un lanzamiento a media altura pegado al palo al que no llegó Agirrezabala (min.11).

Aún así, no acusaron el golpe los de José Alberto, que rozaron el empate en el minuto 13 con un remate de Iker Luque que obligó a Courtois a estirar la pierna para evitar que el balón se colase en su portería. Pero la reacción racinguista quedó anulada después de que Bellingham recibiese un pase al espacio de Arda Güler y picase el balón ante el guardameta local para hacer el segundo de la tarde (min.21).

El turco, poco después, perdonó el 0-3 en un chut que acabó en las mano de Agirrezabala, antes de que Álvaro Mantilla abandonase el terreno de juego tras lesionarse en una acción con Marc Cucurella. A minutos del intermedio, a la salida de un saque de esquina, Diomande cazó un balón suelto y, desde la frontal, armó un potentísimo zapatazo que terminaba definitivamente con las opciones del Racing (min.36).

Tras el paso por vestuarios, Yassir Zabiri animó a la parroquia santanderina con un remate que rozó la escuadra, y Mbappé contestó estrellando un balón en el palo derecho tras la dejada de Bellingham. Güler insistió con un disparo que taponó el portero local. El Real Madrid no renunciaba a buscar portería.

La historia pudo cambiar en el minuto 71 cuando el asistente de Munuera Montero le advertía de una mano de Aurélien Tchouaméni en el área mientras se anticipaba a Prati, aunque tras la revisión del VAR el colegiado rectificó su decisión de pitar penalti. Tampoco valió, ya en el descuento, el gol de Bellingham, adelantado cuando cayó a sus pies la pelota tras un remate de Mbappé que tocó en un rival.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL RACING CLUB, 0 - REAL MADRID, 3 (0-3, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL RACING CLUB: Agirrezabala; Mantilla (Pedro, min.29), Pablo Ramón (Iñigo Sainz-Maza, min.61), Belocian, Aarón Martín; Iván Martín (Almeida, min.82), Prati; Luque, Canales, Iñigo Vicente (Guliashvili, min.82) y Zabiri (Pablo García, min.61).

REAL MADRID: Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva (Camavinga, min.77), Tchouaméni; Güler (Brahim, min.67), Bellingham, Diomande (Endrick, min.85) y Mbappé.

--GOLES.

0-1, min.11: Mbappé, de penalti.

0-2, min.21: Bellingham.

0-3, min.36: Diomande.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Belocian (min.34) y a Iker Luque (min.45+1) por parte del Real Racing Club.

--ESTADIO: El Sardinero.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas. Ambos equipos lucieron brazaletes negros por el mismo motivo.