Real Madrid y Atlético miden su pasión por la Copa ante Talavera y Baleares

A la izquierda, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Vinícius Júnior calientan con el Real Madrid; y a la derecha, Marc Pubill y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Atlético de Madrid arrancan su andadura en la Copa del Rey 2025-26, con sus enfrentamientos ante CF Talavera de la Reina y CD Atlético Baleares, respectivamente, en los dieciseisavos de final del torneo, duelos en los que deberán demostrar su estatus, como otros cinco equipos de Primera División que también juegan este miércoles.

Los de Xabi Alonso comienzan este miércoles frente el Talavera su camino hacia la final de La Cartuja, escenario hasta el que llegaron el curso pasado, pero donde cayeron con remontada del FC Barcelona en la prórroga. Por ello, se querrán desquitar, para lo que deben ahuyentar las sorpresas habituales en estas rondas iniciales.

El conjunto madridista visita El Prado después de vencer de manera ajustada (1-2) en Mendizorroza y superar otro examen. Las bajas en defensa siguen siendo un problema para el descanso, aunque ante el Talavera se prevén rotaciones para administrar las cargas y acabar 2025 en buen tono. Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé y Dani Ceballos apuntan a no ser titulares al no pisar el césped en el entrenamiento previo, y podrían aparecer los menos habituales, como Endrick, y canteranos como David Jiménez, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Joan Martínez o Víctor Valdepeñas.

Aunque el once debe ser competitivo para no caer de manera estrepitosa y recibir un golpe en la línea de flotación del barco que dirige Xabi Alonso. Enfrente estará el Talavera, que también es rival del filial blanco en Primera RFEF. Será la primera ocasión en la historia que ambos conjuntos se enfrenten en la Copa, en una ronda a la que los de Alejandro Sandroni, penúltimos en su categoría, llegaron tras eliminar al Rayo Majadahonda, de Segunda RFEF, y a un histórico del fútbol español como el Málaga, de Segunda División.

También en su primer partido de esta edición por ser participante de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid visita al CD Atlético Baleares en un duelo inédito hasta el momento, para medirse ahora en el Estadio Balear de Palma de Mallorca. El conjunto insular es el único superviviente de la Segunda RFEF y es segundo en su grupo, con solo una derrota como local. Además, vienen de dejar fuera a un 'Primera' como el RCD Espanyol, después de ser el verdugo también del Gimnàstic de Tarragona.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone también viaja a Palma con las bajas de Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez, pero el argentino alineará un once formado con jugadores que han tenido menos minutos en el inicio de temporada. Será el momento de jugadores como Javi Galán, Carlos Martín o Giacomo Raspadori.

El conjunto 'colchonero' llega al Estadio Balear después de dos victorias seguidas ante PSV (2-3) y Valencia (2-1) con las que olvidó su crisis de derrotas como visitante en Barcelona y Bilbao, por lo que no ganar en Mallorca supondría la tercera salida sin vencer, en un torneo en el que el curso pasado alcanzaron las semifinales.

El Deportivo Alavés-Sevilla FC será el único duelo entre 'Primeras' y el miércoles lo estrenará un Cultural y Deportiva Leonesa-Levante UD. Los 'granotas' son colistas de 'Primera' sin ganar desde el 4 de octubre, rodeados de incertidumbre y las victorias en las dos primeras rondas coperas son las únicas alegrías de los últimos dos meses. Enfrente, una Cultura Leonesa que coquetea con el descenso en Liga, aunque parece haberse entonado en casa con tres victorias en los últimos tres partidos.

El RC Celta visitará el Carlos Belmonte para medirse al Albacete Balompié. Los gallegos ya sufrieron en la ronda anterior ante el Sant Andreu, necesitando los penaltis para avanzar, y ahora afrontan otro duelo que se antoja duro, ya que los manchegos vienen de eliminar a un recién descendido como el CD Leganés. La racha positiva como visitantes de los de Claudio Giráldez -7 victorias en 8 encuentros- invita al optimismo celeste, frente a un 'Queso Mecánico' que enlaza dos derrotas en casa.

Por su parte, el Villarreal, tercero en LaLiga EA Sports aunque ya virtualmente fuera de la Champions, visita, después de dos trámites, al Real Racing Club de Santander, el líder de 'Segunda', con solo una derrota en los últimos dos meses. También habrá duelo en el norte entre la SD Huesca y el CA Osasuna, con los de Alessio Lisci más entonados tras su balsámico triunfo en casa, aunque tradicionalmente siempre ha sido un encuentro muy ajustado.

--HORARIOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY:

-Miércoles 17 de diciembre.

Cultural y D. Leonesa - Levante UD 18.00 horas.

Albacete Balompié - RC Celta 19.00 horas.

Real Racing Club - Villarreal CF19.00 horas.

SD Huesca - CA Osasuna 19.00 horas.

CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid19.00 horas.

CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF 21.00 horas.

Deportivo Alavés - Sevilla FC21.00 horas.