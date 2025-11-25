El Real Madrid busca certezas en El Pireo

Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Vinícius Júnior, en el partido de La Liga EA Sports 2025-26 ante el Elche CF en el Martínez Valero. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles (21.00 horas) al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions, un encuentro clave para que los blancos recuperen buenas sensaciones después de encadenar tres duelos sin ganar y con muchas dudas sobre su juego, las cuales quieren alejar frente al conjunto griego, que defiende su fuerte fortín, en el cual no pierde desde hace más de un año y medio.

El parón internacional no ha venido bien al Real Madrid. Antes de estas dos semanas con partidos de selecciones, el conjunto blanco cayó (1-0) en Anfield en Champions con un Thibaut Courtois heroico para su equipo evitando una goleada con 8 paradas salvadoras; y después no pudo pasar del 0-0 en Vallecas, en otro mal partido a nivel de juego y sensaciones. Y en el Martínez Valero no hubo mejoría.

Los pupilos de Xabi Alonso sufrieron ante el planteamiento valiente del Elche, que llegó a ponerse por delante en dos ocasiones, pero los goles de Dean Huijsen y Jude Bellingham evitaron la derrota (2-2). El técnico tolosarra cambió de sistema y a su equipo le costó generar peligro, con Kylian Mbappé muy activo, pero sin ver puerta por tercer partido consecutivo, y un Vinícius Júnior que fue suplente más de un mes después de serlo en Getafe.

Los blancos siguen líderes domésticos, pero ahora con solo un punto de ventaja de los cinco con los que salió del Clásico, ahora inmerso en su primer gran bache después de tres partidos sin ganar, algo que no ocurría desde el mes de abril. Un mal momento que los merengues quieren olvidar dando un golpe en la mesa en uno de los campos más fuertes de la competición.

El conjunto entrenado por José Luis Mendilibar puede presumir de haber logrado en casa 40 de sus 47 victorias en la historia de la máxima competición continental de clubes, y no pierde en El Pireo desde marzo de 2024, cuando perdió (1-3) en Liga ante el Panathinaikos. Además, el conjunto madridista ha sufrido tres derrotas sin ver puerta en sus últimas cuatro salidas en Champions, solo marcó y ganó en Almaty.

Además, el Real Madrid viaja con las sensibles bajas de Courtois, por una gastroenteritis, y Dean Huijsen, que acabó tocado en Elche, por lo que Xabi Alonso tiene disponible solo un central puro, Raúl Asencio, y cinco defensas, entre ellos, Ferland Mendy, que solo ha jugado 11 minutos desde el mes de marzo por las lesiones.

Esto puede hacer que Aurélien Tchouaméni, que también vuelve de lesión, actúe de central, mientras Fede Valverde, como lateral o mediocentro, y Eduardo Camavinga apuntan al once después de ser suplentes en el Martínez Valero. Por su parte, Arda Güler y Jude Bellingham parecen fijos en el esquema de Alonso.

El conjunto merengue se encontrará un equipo griego muy sólido en casa y con un estilo rocoso, habitual en los equipos de Mendilibar, aunque su rendimiento en Champions no está siendo demasiado esperanzador. Y es que acumulan dos derrotas -frente al Arsenal y el FC Barcelona- y dos empates, ambos en El Pireo -ante el PSV y el Pafos-, por lo que la visita del Real Madrid no llega en el mejor momento.

Es cierto que el conjunto helénico griego es el líder doméstico con solo una derrota, ante el PAOK, el segundo clasificado, y viene de golear (3-0) al Atromitos. Pero el examen continental de este miércoles será mucho más exigente que los que afronta cada fin de semana en la Superliga griega.

Pero El Pireo no es el mejor escenario para que los blancos disfruten de una noche plácida y balsámica en la Liga de Campeones, porque es un feudo en el que los locales encadenan nueve partidos europeos sin perder (5V y 4E). Y es que los griegos con muy fiables en casa, ya que solo el Pafos ha logrado este curso dejar al Olympiacos a cero en el Georgios Karaiskakis, por lo que dejar la portería a cero será una prueba de mucho nivel para un Real Madrid que viaja sin Courtois, héroe habitual.

La debilitada zaga madridista debe vigilar de cerca a Ayoub El Kaabi, autor de tres goles en los dos últimos partidos de Liga de los griegos y que ya marcó al Barça en Montjuïc. El Olympiacos cuenta en sus filas con el español Dani García, además del delantero Mehdi Taremi, que ha marcado en El Pireo seis de sus ocho goles con el conjunto helénico.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

OLYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson Martins, Chiquinho, Taremi; y El Kaabi.

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING).

--ESTADIO: Georgios Karaiskakis (El Pireo).

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.