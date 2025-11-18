El Real Madrid busca revancha ante el dubitativo campeón

Archivo - Athenea del Castillo y Katie McCabe durante el Arsenal FC-Real Madrid de vuelta de los cuartos de final de la Champions Femina 24-25 - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá este miércoles (21.00 horas) un nuevo examen para comprobar su nivel de competitividad cuando tenga que visitar en Londres en la Liga de Campeones Femenina al actual campeón, el Arsenal FC inglés, verdugo el año pasado en los cuartos de final en una noche para olvidar de las madridistas.

El equipo madrileño está inmerso en un duro tramo de calendario y jugará su cuarto partido en doce días, los dos últimos de bastante exigencia ante el Paris FC francés y, sobre todo, el Clásico del pasado sábado ante el FC Barcelona. Dos encuentros que frenaron la buena racha que llevaba y que arrojaron algo de agua fría sobre su mejora.

Primero, el conjunto que entrena Pau Quesada sólo fue capaz de empatar (1-1) en el Estadio Alfredo di Stéfano ante el equipo parisino con un gol en el minuto 98 de Caroline Weir, y luego, el pasado sábado, terminó goleado (4-0) por las blaugranas, un abultado marcador provocado principalmente por su debilidad en las dos áreas y que empañó seguramente el partido en el que mejor le compitió y generó al líder de la Liga F Moeve.

Y ahora el Real Madrid afronta otro test de mucho nivel porque tendrá que rendir visita al Arsenal FC, actual campeón de Europa, pero que no parece que esté iniciando del todo bien la temporada ni que esté tan fuerte como el pasado mes de marzo cuando acabó con el sueño merengue de unas históricas semifinales en la máxima competición continental.

Entonces, el conjunto madridista no fue capaz de defender en el Emirates Stadium el valioso 2-0 de la ida en su estadio tras una mala segunda parte, sobre todo con un terrible inicio en el que encajó tres goles en el primer cuarto de hora que le despertaron de golpe. Ahora, espera tener la lección aprendida, aunque el choque tiene connotaciones diferentes al de hace unos meses.

Así, no hay en juego un billete para las semifinales sino puntos en juego para apuntalar los objetivos en la fase de liga, más urgentes en este caso para las 'Gunners' que para el Real Madrid. El equipo de Renée Slegers sólo tiene tres puntos, por los siete de su rival, que espera tomarse la revancha del año pasado y recuperar lo perdido ante el Paris FC para empezar a soñar incluso con un 'Top 4' caro que clasifica directamente a cuartos de final. Una posibilidad que pasará posiblemente por este partido y el siguiente, la visita al Di Stéfano del Wolfsburgo alemán del 9 de diciembre.

La plantilla merengue ha tenido tiempo para descansar y reponer fuerzas tras el desgaste vivido en el Lluis Companys tras un duelo que le puede servir de aprendizaje, sobre todo a la hora de mejorar en los centros laterales que también le hicieron mucho daño en su última visita a la capital inglesa.

Pau Quesada podría retocar algo en el once que dispuso ante el FC Barcelona para el que tendrá de nuevo la baja en el centro del campo de la francesa Sandie Toletti. En Montjuic puso de '9' a una Naomie Feller que no se sintió nada cómoda en esa posición y que podría ser reemplazada por Alba Redondo para que la francesa recupere su sitio en el costado, lo que podría dejar fuera a la neerlandesa Lotte Keukelaar.

UN ARSENAL DUBITATIVO

Por su parte, el Arsenal FC acudirá más necesitado a este partido después de un inicio de campaña donde no ha estado al nivel esperado y que refrendó el pasado fin de semana con el empate sin goles en la Superliga ante el Tottenham, el cuarto en nueve jornadas, que unido a la derrota ante el Manchester City ya le tiene a ocho puntos del liderato de las 'Citizens'.

En la Champions, la defensa del título del equipo de las españolas Mariona Caldentey y Laia Codina no ha arrancado tampoco de la mejor manera posible con dos derrotas en dos choques exigentes, ante el Bayern Múnich (3-2) y ante el Olympique de Lyon (1-2), y una victoria ante el SL Benfica (0-2). En total, recibirá al Real Madrid en una racha de tres partidos sin ganar.

La entrenadora del conjunto inglés, Renée Slegers, no podrá contar con dos jugadoras claves como la central Leah Williamson y la centrocampista Chloe Kelly para un once donde sigue sobresaliendo la presencia de la talentosa Mariona Caldentey y el peligro arriba de la pareja Stina Blackstenius y Alessia Russo.

"Supongo que, al igual que nosotros en la preparación, han visto la repetición del partido y quizás también el primero, aunque en ese campo era muy difícil para jugar y mañana tenemos circunstancias totalmente diferentes. Así que sí, encontrarán su motivación, su energía y su plan, y me imagino que, por supuesto, no estaban contentos con ese resultado y querrán hacer las cosas de otra manera. Así que veremos qué nos traen y de dónde sacan la motivación", advirtió Sleegers en rueda de prensa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ARSENAL FC: Van Domselaar; Fox, Wuben-May, Catley, McCabe; Mead, Cooney-Cross, Caldentey, Foord; Blackstenius y Russo.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Feller, Weir, Caicedo; y Redondo.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Meadow Park.

--HORA: 21.00/Disney+.