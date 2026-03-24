Real Madrid y FC Barcelona abren su carrusel de Clásicos

Archivo - Caroline Weir y Aïcha Camara pugnan por un balón en el Real Madrid-FC Barcelona de la Copa de la Reina Iberdrola 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid y el FC Barcelona abren su carrusel de Clásicos

El equipo madridista se mide al blaugrana en la ida de cuartos de la Champions Femenina con la esperanza de llegar vivo al Camp Nou

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid abrirán este miércoles su carrusel de tres Clásicos consecutivos en apenas ocho días, con el primero en el Estadio Alfredo di Stéfano (18.45 horas) y que se presenta como el más atractivo al ser el de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026.

Blaugranas y madridistas se verán las caras entre este miércoles y jueves 2 de abril en tres ocasiones, con choque de la Liga F Moeve el próximo domingo también en el estadio de Valdebebas, para completar un total de seis enfrentamientos en esta temporada en la que se han cruzado en todas las competiciones y en donde no ha habido ningún cambio de guión, con el equipo que entrena Pere Romeu manteniendo su estatus tras el inesperado cambio de guión de hace prácticamente un año.

El 23 de marzo de 2025, el conjunto madrileño hizo historia al ganar por 1-3 el Clásico liguero celebrado en el Estadio Lluis Companys, pero esa alegría ha sido residual y en esta campaña se ha visto superado en los tres duelos con un Barça poco dado a darle concesiones o a relajarse. Tres partidos, además, en los que el Real Madrid ha vuelto a ser incapaz de hacer un gol a su rival, cayendo por 4-0 en la primera vuelta de la Liga F Moeve, por 2-0 en la final de la Supercopa de España y por 0-4 en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola.

Esta renovada superioridad y el hecho de jugar el partido de vuelta en casa, además en el Spotify Camp Nou, da el favoritismo al Barça para estar en las semifinales de la Champions en un cruce que reedita el de hace cuatro años, con victoria 'culer' por 1-3 y 5-2, y con el recuerdo del récord de espectadores en un partido de fútbol femenino, los 91.553 que acudieron a la vuelta en el Camp Nou, superado posteriormente en las semifinales ante el Wolfsburgo alemán con 91.648.

El Real Madrid podría haber evitado este cruce de no haber fallado en su último partido de la liguilla ante el FC Twente neerlandés, pero no lo hizo en el 'playoff' ante el Paris FC francés para meterse entre los ocho mejores de la máxima competición continental por segundo año consecutivo y por tercera vez en total.

Eliminado el año pasado por el Arsenal FC inglés pese a ganar 2-0 la ida en el Di Stéfano, el Real Madrid debe, como advirtió su técnico Pau Quesada en la previa, "buscar la perfección durante 90 minutos" para tutear a un Barça al que no ha sido capaz de hacerle un gol todavía este año, una estadística aún peor en su estadio, donde no le marca precisamente desde la ida de cuartos de 2022 (Olga Carmona).

HOLMGAARD O YASMIM, DUDA LOCAL, VUELVE MAPI LEÓN EN EL BARÇA

El entrenador madridista dio descanso a casi la totalidad de las jugadoras que se presuponen titulares este miércoles el pasado domingo en la visita a la SD Eibar y en su once no hay muchas dudas, más allá de quien será la lateral izquierda, si la danesa Sara Holmgaard, que no jugó en Ipurua, o la brasileña Yasmim, y como diseñará su once, reforzando el mediocampo con Sandie Toletti, Filippa Angeldahl y Sara Däbritz, o con su esquema más habitual y una '9' de referencia, posiblemente Alba Redondo.

El equipo madrileño quiere llegar con las máximas opciones al Jueves Santo, pero para ello necesitará, además de mantener la concentración a nivel defensivo y no sentirse asfixiado por las blaugranas, hacerle daño en las transiciones que pueda encontrar, sobre todo con Linda Caicedo, la gran amenaza para la zaga visitante y apercibida de perderse la vuelta como la escocesa Caroline Weir.

Por su parte, el conjunto que entrena Pere Romeu, que también reservó a alguna jugadora en el fin de semana liguero ante el Athletic Club, llega a Madrid con la buena noticia de la recuperación de Mapi León, aunque está por ver si la aragonesa jugará de inicio junto a Irene Paredes o se mantendrá la joven Aïcha Camara junto a Irene Paredes.

El resto del once será seguramente el más habitual, con Alexia Putellas, Patri Guijarro y Vicky López tratando de tener el control del choque y de evitar las transiciones madridistas, y encontrar arriba a su tridente ofensivo, con una Ewa Pajor que hizo mucho daño a las centrales madridistas en el choque de la Copa de la Reina.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard; Däbritz, Toletti, Weir; Del Castillo, Redondo y Caicedo.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Batlle, Paredes, Camara, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.

--ÁRBITRA: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 18.45/Disney+.