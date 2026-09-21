El Real Madrid firma su peor inicio en Liga en los últimos siete años

El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham conversa con su entrenador, José Mourinho, en el encuentro de LaLiga EA Sports 2026-26 disputado en el Riyadh Air Metropolitano.
El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham conversa con su entrenador, José Mourinho, en el encuentro de LaLiga EA Sports 2026-26 disputado en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 12:43
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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid perdió este domingo por 2-1 el derbi ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, sufriendo su segunda derrota en el campeonato y firmar así el peor arranque liguero en los últimos siete años, desde la temporada 2019-2020.

El conjunto rojiblanco se llevó el derbi en el Riyadh Air Metropolitano, un duelo marcado por la expulsión de Dean Huijsen al comienzo de la segunda parte, que permitió a Alejandro Grimaldo hacer el primero de penalti antes de que el canadiense Jonathan David incrementase la renta para dejar a los de José Mourinho, que recortaron distancias en la recta final con un testarazo de Antonio Rüdiger, superados por los de Diego Pablo Simeone en la clasificación, a seis puntos del líder FC Barcelona.

Una distancia con los azulgranas que no era tan grande desde la campaña 2017-2018, con Zinedine Zidane en el banquillo y cuando, también tras siete jornadas transcurridas, el equipo merengue (14) estaba a siete unidades del Barça (21), que también celebró un pleno. Esa temporada, el Real Madrid, que levantó la Champions -la tercera consecutiva tras 2016 y 2017-, acabó tercero en Liga a 17 puntos del equipo catalán.

Tras las derrotas en el Metropolitano y en La Cartuja, ante el Real Betis (1-0), los blancos poseen 15 puntos de 21 posibles, el peor registro del conjunto merengue en los últimos siete años. Fue en la 2019-2020 cuando calcaron ese inicio, aunque en esa ocasión seguían invictos con tres empates y marchaban líderes, ya que el FC Barcelona perdió dos encuentros y empató otro. Al final, terminaron levantando el título liguero.

Aunque este arranque con dos derrotas y 15 puntos no es el peor de José Mourinho en el Real Madrid. Con el portugués, en el curso 2012-2013, el último de su primera etapa, el equipo madridista sumó solo 11 puntos de 21 posibles, con dos derrotas y dos empates, superado entonces en la tabla por el Málaga CF o el Betis, y fuera de los puestos de Champions.

A nivel histórico, esta puntuación sigue lejos de la peor de la historia del club desde que en 1995-1996 entró el sistema de tres puntos por victoria. Precisamente, en ese estreno de la nueva regla, los blancos solo celebraron dos triunfos y sumaron ocho puntos en las primeras siete jornadas. En estas, pincharon con Barça, Athletic o Valencia, y terminaron el curso fuera de posiciones europeas.

Esos ocho puntos los calcaron seis años después, en la 2001-2002, perdiendo en casa del Betis, el Valencia y Las Palmas y solo con dos victorias, para pasear por la mitad baja de la tabla transcurridas esas siete primeras jornadas. Esa temporada volvieron a quedarse lejos del campeón, a nueve puntos del Valencia FC, pero terminaron conquistando la Copa de Europa.

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