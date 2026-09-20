El derbi es rojiblanco

Simeone celebra con sus jugadores el gol de Jonathan David en el Atlético-Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se ha llevado este domingo el derbi ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropitano (2-1), un duelo marcado por la expulsión de Dean Huijsen al comienzo de la segunda parte, que permitió a Alejandro Grimaldo inaugurar la cuenta de penalti antes de que el canadiense Jonathan David incrementase la renta para dejar a los de José Mourinho, superados por de Simeone en la clasificación, a seis puntos del líder FC Barcelona.

Tras una primera parte trabada y sin apenas ocasiones, el derribo de Giuliano por parte del internacional español a los pocos minutos de la reanudación ofreció a los rojiblancos la oportunidad de adelantarse, que no desaprovechó el campeón del mundo. En superioridad, David castigó de nuevo a los madridistas, que apretaron la lucha con un tanto de Antonio Rüdiger en el minuto 89.

De esta manera, el cuadro blanco encaja su segunda derrota liguera justo antes del parón de selecciones y baja a la tercera plaza, adelantado por el Atleti, que suma 16 puntos, uno más que su eterno rival, con su tercer triunfo consecutivo.

En medio de un brutal ambiente en el Metropolitano y después de que los técnicos de los dos equipos saltasen al campo abrazados, Jonathan David inauguró las ocasiones del derbi tras aprovechar un gran pase de Marcos Llorente, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Una patada de Alex Baena a Arda Güler a los seis minutos se saldó solo con una amarilla para el 'Cholo' en el primer momento tenso del duelo.

Y es que los primeros minutos fueron trabados, cargados de faltas, con la acción centrándose en el centro del campo. El conjunto blanco no conseguía controlar el partido, con Jude Bellingham y Güler incapaces de imponerse en la zona de creación; las intentonas rojiblancas, por su parte, llegaban por la banda de Giuliano, que mantuvo su duelo particular con Marc Cucurella.

Un disparo alto de Aurélien Tchouaméni, primera oportunidad de los de José Mourinho, recibió pronto la respuesta de un Giuliano que chutó desviado tras recoger un mal despeje de Ibrahima Konaté. Vinícius se animó con un par de remates que tampoco encontraron portería, y ya superada la primera media hora Thibaut Courtois sacó una mano para evitar el tanto de Kang-In Lee y Konaté sacó el rechace posterior de Dávid Hancko.

El choque se iba caldeando y llegó a su clímax en el minuto 36, con Ortiz Arias mostrando tarjeta a Bellingham por una acción con un 'Cuti' Romero que realizaba una temeraria entrada, con pisotón cerca de la rodilla, al inglés. Las críticas airadas de los jugadores blancos, que solicitaban la expulsión, y la llamada del VAR hicieron que el árbitro revisase las imágenes; dejó la acción del argentino en amarilla y se la retiró al madridista.

Tras 45 minutos intensos y de poco juego, con un remate postrero de Güler que Jan Oblak sacó de puños, ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios. Simeone dio entrada a Koke por el amonestado Marc Pubill para encarar la segunda mitad, que ofreció una cara completamente distinta.

Baena avisó primero a un atento Courtois, pero todo saltó por los aires poco después, cuando Dean Huijsen derribó en el área a Giuliano, que le había ganado el duelo, y el colegiado no dudó en pitar penalti; llamado por el VAR, Ortiz Arias revisó el enfrentamiento y mostró finalmente la roja al internacional español. Frente al guardameta belga se plantó Alejandro Grimaldo, que ajustó bien el lanzamiento e hizo inútil la estirada del portero, que había adivinado sus intenciones (min.53).

Fue el impulso que necesitaba el cuadro colchonero. Después de que Vinícius y Güler abandonasen el campo para dejar su sitio a Yan Diomande y Antonio Rüdiger, Giuliano volvió a aparecer para enviar un gran centro raso que Jonathan David se encargó de enviar al fondo de las mallas (min.59); es el tercer gol del canadiense en esta liga.

Ni el 2-0 evitó que el Metropolitano dedicase una sonora pitada al argentino Julián Álvarez, que todavía no ha recibido el perdón de su afición por su 'coqueteo' con el Barça, cuando ingresó en el terreno de juego por David. La renta rojiblanca pudo aumentar en una peligrosísima triple ocasión protagonizada por la 'Araña', pero Courtois y Konaté, por dos veces, evitaron el gol.

Ya en el minuto 89, Rüdiger apretó la pelea con un cabezazo tras centro de Bernardo Silva, pero el Atlético aguantó el resultado para confirmar su tercera victoria seguida, que le permite adelantar en la clasificación al cuadro madridista. Ahora, esperan tres semanas de parón para asumir el resultado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - REAL MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill (Koke, min.46), Romero (Le Normand, min.89), Hancko, Grimaldo; Cardoso, Baena (Lookman, min.67); Giuliano, Kang-In Lee (Hjulmand, min.89); y Jonathan David (Julián Álvarez, min.62).

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni (Camavinga, min.71), Valverde; Güler (Rüdiger, min.54), Bellingham (Bernardo Silva, min.82), Vinícius (Diomande, min.54); y Mbappé.

--GOLES:

1-0, min.53: Grimaldo, de penalti.

2-0, min.59: Jonathan David.

2-1, min.89: Rüdiger.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C.Madrileño). Amonestó a Pubill (min.35) por y al 'Cuti' Romero (min.38) parte del Atlético de Madrid y a Dumfries (min.49) y a Bellingham (min.78) por parte del Real Madrid. Expulsó por roja directa a Huijsen (min.52).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. 70.514 espectadores.