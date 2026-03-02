Real Madrid - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este lunes al Getafe CF en la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos necesitan encauzar su rumbo en la lucha por el liderato con el FC Barcelona, después de disfrutarlo solo durante una semana por su última derrota en El Sadar, mientras los 'azulones' intentan asaltar un feudo en el que no ganan desde hace casi dos décadas para no acercarse al peligro del descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga; Gonzalo García y Vinícius.

Getafe: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Getafe de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 2 de marzo a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.