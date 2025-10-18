El Real Madrid inicia en el Coliseum una semana exigente

Archivo - El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé intenta regatear al defensa del Getafe CF Juan Iglesias en el partido de LaLiga EA Sports 2024-25, en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Los de Xabi Alonso quieren recuperar el liderato en su visita al Getafe antes de recibir a la Juventus en Champions y del Clásico del Bernabéu

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este domingo (21.00 horas) al Getafe CF en la jornada 9 con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports antes de afrontar el Clásico ante el FC Barcelona, en una semana también con Champions League y en la que deberá sobreponerse a las bajas ante un conjunto azulón en mala dinámica y que coquetearía con el descenso si no puntúa, aunque se agarra a su invicto en casa en este curso.

Después del parón internacional, el equipo entrenado por Xabi Alonso vuelve a la actividad con esta cita en el Coliseum en la antesala de una semana de las más exigentes hasta la fecha, pues recibirá a la 'Juve' el miércoles en Champions y hará lo propio el 26 de octubre en el Clásico liguero, apretado por el Barça tras ganarle in 'extremis' al Girona.

A priori, éste será el examen más asequible para los merengues, que cedieron el primer lugar de la tabla debido a ese triunfo agónico del cuadro culé en el derbi autonómico y que querrán recuperar pronto, sobre todo tras su notable 3-1 al Villarreal CF antes del parón que se unió a la abultada derrota (4-1) del conjunto blaugrana en el Sánchez-Pizjuán.

Por eso el Real Madrid no puede relajarse en el duelo del Coliseum, aunque solo haya perdido ahí en una ocasión desde 2012 (8V, 2E y 1D). Pensar más allá de Getafe puede convertirse en un arma de doble filo para un equipo que no tiene margen para pinchazos si quiere continuar en lo alto, contra un equipo azulón que propondrá un partido intenso ante su afición, ante la que todavía no ha perdido en este inicio de curso.

Tras la debacle en el derbi del Metropolitano con la primera y única derrota (5-2) en lo que va de temporada, los pupilos de Xabi Alonso enderezaron su rumbo con dos triunfos sobre el Kairat Almaty en Kazajistán (0-5) y el citado ante el Villarreal (3-1) en Liga, con un solo gol en contra para volver a la senda de la solidez defensiva que había mantenido hasta el partido frente al Atlético de Madrid.

Sin embargo, el técnico tolosarra deberá alinear una línea defensiva de urgencia dadas las bajas. Con Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal apurando sus procesos de recuperación, y los lesionados Antonio Rüdiger y Dean Huijsen, el uruguayo Fede Valverde será de nuevo lateral derecho, mientras Raúl Asencio o David Alaba acompañarán a Éder Militão en el eje de la defensa, con Álvaro Carreras en el lateral izquierdo.

EL RECUPERADO TOBILLO DE MBAPPÉ

También está por ver si el pichichi Kylian Mbappé --con 9 goles en 8 partidos--, que abandonó la concentración de Francia por dudas con su tobillo, es titular, mientras Vinícius Jr. querrá continuar con su buen momento, pese a las críticas, en el que ya es su mejor inicio de curso desde que llegó al Real Madrid, con 5 tantos y 4 asistencias.

Sin Dani Ceballos y con Valverde desplazado, parece el momento de Jude Bellingham, que volverá a ser titular por primera vez desde el derbi, con la misión de comenzar a entonarse ante la dura semana que ya se vislumbra en el horizonte cercano. Arda Güler también quiere seguir con sus buenas sensaciones y escribir otro capítulo, si el físico lo permite, en su conexión con Mbappé. Además, Brahim Díaz o Franco Mastantuono, con alguna molestia, actuarán por la derecha.

Mientras, los de José Bordalás llegan sin bajas confirmadas y con el deseo de volver a ganar tras cuatro partidos sin hacerlo, en un primer bajón después de vencer en tres de sus cuatro primeros partidos en Liga. El Getafe desea voltear su pobre estadística contra el Real Madrid, ya que solo suma un triunfo en sus últimos 23 derbis ante el conjunto merengue. Y Bordalás, que nunca ha ganado al Real Madrid, sabe que deben ser un equipo valiente, pero que no se desdibuje defensivamente.

El equipo azulón tiene un examen exigente en el que quiere volver a ser competitivo, con un sistema siempre rocoso de tres centrales, con Juan Iglesias o Kiko Femenía y 'Davinchi' o Diego Rico en los carriles y con un centro del campo sólido liderado por Luis Milla, con Yvan Neyou y Javi Muñoz como alternativas a un Mario Martín con menos peso.

En ataque, el técnico alicantino recupera a Adrián Liso, que ya ha regresado del reciente Mundial sub-20 disputado en Chile, mientras medita reforzar la medular o colocar un acompañante de un Borja Mayoral que debe ser más efectivo de cara a gol.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GETAFE: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Abqar, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Neyou, Javi Muñoz; y Mayoral.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Coliseum.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.