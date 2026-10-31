El Real Madrid mide el 'efecto Clásico' en El Sardinero

Los jugadores del Real Madrid CF celebran un gol ante el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo (16.15 horas) al Real Racing Club más de 15 años después en la undécima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, un duelo que se disputa en El Sardinero, feudo en el que el equipo racinguista defiende su invicto y donde los blancos miden el 'efecto Clásico', obligados a no tropezar para seguir el ritmo del líder FC Barcelona.

Los pupilos de José Mourinho se han vuelto a enganchar a la pelea por el título de Liga, y lo hicieron conquistando un Camp Nou en el que no ganaban desde 2023. Un triunfo importante en lo clasificatorio, les deja a tres puntos del líder, y en lo anímico, porque refuerza el método de un equipo que tuvo compromiso colectivo y encontró la fórmula para ser sólido atrás sin perder colmillo ofensivo.

El equipo merengue dejó en nueve la racha de victorias del Barça y sumó su quinto triunfo consecutivo en todas las competiciones -algo que no lograba, en un mismo curso, desde el pasado mes de marzo-, con 15 goles a favor. Pero su rendimiento defensivo sigue siendo su asignatura pendiente, con solo dos porterías a cero en 13 encuentros, además con el trabajo crucial de Thibaut Courtois y sus 45 paradas en Liga y Champions y de Andriy Lunin, que rindió a un muy buen nivel en el Clásico, con 5 paradas, por la baja por gripe del belga.

Una situación en defensa que empeora lejos del Santiago Bernabéu, ya que ha encajado en sus cinco partidos de Liga como visitante, incapaz de enlazar, además, dos triunfos consecutivos, después de lograr tres victorias -Camp Nou y con sufrimiento las de Elche y Cornellà- y dos empates.

Y todo este rendimiento pasa examen ahora en la casa del quinto mejor local de la categoría. El Racing sigue invicto en casa, como Atlético de Madrid, Real Madrid y Getafe CF, logrando en El Sardinero todos los puntos (11) que posee hasta el momento, gracias a dos empates y tres victorias. La más reciente fue ante el RCD Espanyol (2-1), que le permitió dejar atrás una crisis que frenó un inicio más positivo.

Los de José Alberto López tienen ahora la oportunidad de ampliar esa racha de cinco partidos sin perder en casa en la máxima categoría y lograr por primera vez desde 2011 -su última temporada en Primera- enlazar seis encuentros invicto como local. Por tanto, se cumplen también 15 años de la última visita del Real Madrid, que no pierde allí desde 2007 y suma cinco partidos en El Sardinero sin perder (4 victorias y 1 empate), solo encajando un gol.

Una de las claves del partido pasará por la capacidad del conjunto cántabro de mantener su producción ofensiva como local -Yassir Zabiri ha marcado 8 goles en lo que va de curso-, con al menos dos tantos en todos sus encuentros en El Sardinero, aunque todo depende de si José Alberto mantiene el esquema habitual o realiza alguna modificación para frenar el ataque blanco. El técnico solo tiene la baja del sancionado Jorge Salinas por sanción, y Sergio Canales se enfrentará a su exequipo.

Mientras que en el Real Madrid, con la Champions en Atenas el próximo miércoles, Courtois volverá a la portería tras su baja en el Clásico, y Fede Valverde no será titular tras ser sustituido por molestias en Barcelona, lo que abre la puerta en el lateral a Denzel Dumfries o Trent Alexander-Arnold. Sus buenos minutos ante el Barça permitirían a Eduardo Camavinga ser de la partida, mientras Bernardo Silva, tras dos titularidades seguidas, descansaría. Sin el sancionado Vinícius Júnior, Jude Bellingham repetiría de mediapunta acompañando a Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL RACING CLUB: Agirrezabala; Matilla, Pablo Ramón, Belocian, Aaron Martín; Iván Martín, Prati; Andrés Martín, Canales, Iñigo Vicente; y Zabiri.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

--ESTADIO: El Sardinero.

--HORA: 16.15/DAZN.