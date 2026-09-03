El Real Madrid mide su pleno en el fortín de La Cartuja

Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Marc Cucurella celebran un gol del Real Madrid CF en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Real Betis y Real Madrid abren este viernes (21.00 horas) la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 en un duelo que acoge el Estadio La Cartuja al que el conjunto blanco llega invicto con pleno de victorias, aunque no gana al equipo verdiblanco como visitante desde 2021, mientras que los de Manuel Pellegrini quieren olvidar la abultada derrota ante el Levante UD y coger confianza antes de debutar en Champions.

El conjunto entrenado por José Mourinho viaja a La Cartuja tras un inicio de campeonato convincente que ha despertado la ilusión en el madridismo tras dos temporadas sin grandes títulos. Y es que el conjunto merengue presume de tres triunfos en las tres primeras jornadas, en el que es el mejor arranque del técnico portugués en el Real Madrid.

En sus tres primeros compromisos, se impusieron, con suspense, al RCD Espanyol (1-2); y golearon (4-1) a la Real Sociedad y al Málaga CF (4-0), para sumar una decena de goles a favor, con protagonismo para el delantero francés Kylian Mbappé, autor de cuatro de esos tantos, demostrando que mantiene calibrada la puntería. Con todo ello, los blancos son segundos en la tabla, por detrás de un FC Barcelona también con tres victorias, pero con mayor diferencia de goles.

Sin embargo, el de este viernes es el examen oficial más importante hasta la fecha para el Real Madrid, con una visita que se le atraganta en los últimos años. Y es que no gana desde hace más de cinco años, desde agosto de 2025, sumando tres empates y sufriendo una derrota desde entonces.

Y es que Manuel Pellegrini ha construido un Betis fortísimo como local, convirtiendo su feudo en un auténtico fortín. En el último año, desde el 31 de agosto de 2025, cuando perdió frente al Athletic Club, el equipo verdiblanco solo ha sufrido dos derrotas en casa, la última en diciembre del año pasado y ante el FC Barcelona.

Esta temporada, el Betis comenzó sacando los partidos adelante con los triunfos por la mínima sobre Real Sociedad y Valencia CF -alcanzando Pellegrini las 100 victorias en Liga con el club-, pero llega al duelo ante el Real Madrid tras recibir una contundente goleada (5-2) frente al Levante UD en el Ciutat de Valencia, donde se le vieron las costuras al conjunto andaluz.

El Betis quiere coger impulso y dar una alegría a los suyos antes de estrenarse ante el Lille en la Champions 20 años después, competición a la que también miran los blancos, que debutarán este curso en casa frente al Inter de Milán. Este duelo en La Cartuja está marcado también por el duelo Mourinho-Pellegrini, que tuvieron sus más y sus menos en el pasado, pero ahora ya llegan reconciliados.

En el apartado de bajas, el Real Madrid no podrá contar con los lesionados Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao, Rodrygo Goes, Endrick y Thiago Pitarch. Sí viaja el joven Sergio Martínez, recién llegado desde el Racing Club, aunque estará en el banquillo. Mourinho podría dar la titularidad a jugadores sancionados en Europa, como Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, aunque Fede Valverde parece fijo.

Además, aprovechará el gran estado de forma de un Jude Bellingham que marcó ante el Málaga CF y que parece estar en un punto de forma sobresaliente en este inicio, aprovechándose de esa posición de mediapunta en el tradicional 4-2-3-1 que tanto define a Mourinho. Vinícius Júnior también partirá desde la izquierda -marcó al Betis en el último duelo de Liga-. Atrás, Denzel Dumfries y Marc Cucurella apuntan a titulares y el acompañante de Dean Huijsen saldrá de Ibrahima Konaté y Antonio Rüdiger.

Mientras que en el Real Betis, Pellegrini presenta las bajas de Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Ez Abde y Dani Ceballos, que volvió al club de formación tras desvincularse del Real Madrid, pero apenas acumula un entrenamiento con el grupo. La goleada en el Ciutat puede provocar cambios en el once con Diego Llorente y Marc Bartra postulándose para el puesto en el eje que no es de Natan.

Por delante, el doble pivote sería para Marc Roca y Facundo Bernal, con Pablo Fornals por delante, con Isco en el banquillo. Mientras que Rodrigo Riquelme actuará por la izquierda, Antony por la derecha y 'Cucho' Hernández, como 'nueve'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Bernal, Fornals; Antony, 'Cucho' Hernández y Riquelme.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.