Mourinho: "Con Pellegrini tuve algún comentario muy estúpido del que no me enorgullezco"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en rueda de prensa en Valdebebas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reconoció este jueves que en el pasado tuvo "algún comentario muy estúpido" hacia el técnico chileno Manuel Pellegrini del que no se enorgullece, por lo que dejó claro que es "un ejemplo" en los banquillos, al mismo tiempo que apuntó que el argentino Julián Álvarez, "al menos hasta el 31 de diciembre, será importante" para el Atlético de Madrid.

"Tiene que ser un gran Real Madrid. Si no, no gana. El Betis es muy buen equipo. Es difícil ganar ahí, y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel, no hay otra", expresó el portugués en la previa del duelo de este viernes (21.00 horas) de LaLiga EA Sports 2026-27 ante el conjunto verdiblanco en La Cartuja.

En el banquillo contiguo estará Pellegrini, técnico al que el luso reemplazó en el Real Madrid y del que entonces dijo que si el club blanco le echara no iría "a entrenar al Málaga CF", entidad que dirigía entonces el chileno. "No reprocho nunca nada, esta es mi filosofía, pero en el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota y sientes que te has equivocado", recordó.

"Yo, no él, yo he tenido algún comentario muy estúpido, del que no me enorgullezco. Después, y ahora seguramente él si nos escucha se vaya a reír, le he pagado bien, porque la Premier que ganó con el Manchester City, se la regalé yo. A dos partidos al final, si el Liverpool empataba con el Chelsea, el Liverpool era campeón, pero nosotros ganamos y ellos fueron campeones. He pagado bien", bromeó el luso.

Además, se encontraron después en un amistoso entre la Roma y el Betis, en el que Pellegrini fue un "gran señor". "Por un árbitro que amaba profundamente al Betis nos quedamos con siete jugadores en el campo y él pidió a sus jugadores no machacarnos y dejaron el partido terminar como estaba. Nos podía haber metido ocho y nos metió tres o cuatro. Es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho", elogió.

Este viernes en el Betis estará Dani Ceballos, que acordó este verano la rescisión de su contrato con el Real Madrid, tras una breve llamada telefónica con Mourinho. "Hablamos tres minutos y le dije que no contaba con él. Muchas veces los jugadores, cuando no cuentan con él, se agarran a sus contratos, y después existe un problema que muchas veces se alarga en el tiempo. En este, todo fue muy fácil, porque él prefería quedarse libre para decidir su futuro", comentó.

Ante el equipo andaluz, el joven Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Real Racing Club, estará en el banquillo después de dos entrenamientos con el primer equipo. "Es un chico que está muy bien. Tiene potencial, tiene ya una pequeña experiencia, en Segunda División y en estos primeros partidos, tiene que trabajar. Solo él podrá decir, pero yo puedo imaginar que el nivel de calidad, de intensidad aquí es diferente. Mañana estará él, estará (Mario) Rivas, estará (Jorge) Cestero también. A ver si juega mañana, pero ya es un paso que esté con nosotros", dijo.

"EL ATLÉTICO SERÁ CANDIDATO A LA LIGA, AUNQUE NO LO DIGAN ABIERTAMENTE"

"Muchos canteranos trabajan conmigo cada día, otros vienen alguna vez, y a los que no vienen les prestamos mucha atención. Han hecho un gran trabajo en los últimos años, el resultado de este trabajo es que ha subido al primer equipo Pitarch, y los muchos millones que Real Madrid ha recaudado con traspasos de estos jóvenes jugadores. Con el desarrollo de la temporada, sanciones, lesiones, obviamente van a tener oportunidades, cada vez los conozco mejor, tenemos un contacto diario con 'La Fábrica', pueden estar ilusionados que su hora con el primer equipo va a llegar", agregó.

Mourinho también abordó la situación de Julián Álvarez en el Atlético, donde finalmente permanecerá después de pedir su salida del club. "No hay nadie que lo conozca mejor que Simeone. Nadie conoce mejor el club como Simeone, y no tengo nada que decir. Cuando un jugador no está satisfecho, llega el 1 de septiembre y tienes que estarlo o no juegas hasta el 1 de enero. A partir de ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club", auguró.

"El Atlético también será candidato. Aunque no lo dicen abiertamente, seguramente piensan y sienten que pueden. Esta estabilidad, que parece eterna, de siempre mismo entrenador, misma mentalidad, es una fuerza importante en el fútbol de hoy. Para mí son también candidatos, después de estos equipos que están ahí, en competiciones europeas, Betis, Villarreal, son equipos fuertes, los vascos, equipos dificilísimos. No es una liga fácil. Hay una presión que en otros campeonatos no existe, aquí es duro", agregó en clave rojiblanca.

El de Setúbal también recordó la llegada del croata Luka Modric al conjunto merengue en 2012, desde ese Tottenham de Daniel Levy con el que "era casi imposible negociar". "Él estaba en pretemporada en Estados Unidos y José Ángel me decía, 'está llegando al aeropuerto para coger el avión'. Cinco minutos después me decía, 'no, ya no tenemos acuerdo, está volviendo al hotel'. Diez minutos después, estaba yendo al aeropuerto", confesó.

"Pero era el jugador que yo quería. Nosotros teníamos como base Xabi, Khedira y Özil, y Luka era el jugador que podía ayudar a dar el salto, porque podía jugar de '10', podía jugar de '8', podía jugar de '6'. Vosotros me matasteis durante meses, Luka era el peor fichaje de la historia del Real Madrid, pero después Luka cerró la boca a todos", destacó.

Finalmente, valoró la retirada de Leo Messi de la selección argentina. "No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, algo que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años, porque hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, ya todos sabemos lo que significa", concluyó.