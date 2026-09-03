Pellegrini: "El Real Madrid está pasando un buen momento, hay que hacer un partido muy completo para puntuar"

Manuel Pellegrini durante un partido del Real Betis - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, tiene claro que este viernes tienen un duelo "muy difícil" en la visita del Real Madrid, frente al que debe hacer un partido "muy completo para puntuar", por lo que espera "retomar el nivel" de los dos primeros encuentros en LaLiga EA Sports y alejarse del ofrecido el pasado sábado ante el Levante UD.

"Es un partido muy difícil, como son contra todos los equipos de alto de la tabla. El Real Madrid este año se ha reforzado con bastantes jugadores, está pasando un buen momento y tiene jugadores desequilibrantes. Hay que hacer un partido muy completo si queremos puntuar", afirmó Pellegrini este jueves en rueda de prensa.

El entrenador verdiblanco no sabe si su equipo reaccionará por la visita del rival y por el 5-2 encajado ante el Levante UD. "Yo el futuro no lo sé, lo que sí puedo decir que en el fútbol los resultados pueden ser cualquiera, por eso es una actividad tan popular", puntualizó.

"Veníamos de hacer dos muy buenos partidos que no nos hacían goles o en la pretemporada no nos hacían goles. El Levante venía sin hacer ningún gol y nos hace cinco, entonces el fútbol es de días y todos los días son diferentes. Lo hablo siempre con los jugadores, 24 horas para disfrutar la victoria, 24 horas para pasar la amargura. El partido siguiente es totalmente distinto y vamos a hacer un buen partido", agregó.

También fue preguntado por su relación con José Mourinho, con el que ha tenido "muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego" y un cruce por "unas declaraciones de hace mucho tiempo" y a la que no les quiso dar "ninguna trascendencia". "Cada uno puede decir lo que le dé la gana. Yo estaba muy contento de estar en Málaga, fue una de las mejores decisiones además que he tomado en mi carrera", expresó sobre las palabras del portugués de hace varios años en los que dijo que si le echaban del Real Madrid no se iría al Málaga CF y de la que este viernes se disculpó.

"No tengo ningún tipo de enfrentamiento con él, quizás la prensa intentó buscar un enfrentamiento, nos hemos topado muchísimas veces, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder. Tengo una muy buena opinión como técnico y lo veo mucho más maduro que quizás algunos años atrás, así que creo que ahora tiene más raciocinio de lo que dice", añadió al respecto.

El 'Ingeniero' apuntó que el equipo ha jugado dos partidos "bastante bien" y "el último bastante mal", en relación a la goleada sufrida ante el Levante UD. "También es una irregularidad en los rendimientos que muchas veces sucede, estamos esperando jugar el próximo partido aquí y retomar el nivel", sostuvo.

CONTENTO CON LA LLEGADA DE CEBALLOS

Del mercado, el chileno zanjó con un "es lo que hay" respecto al cierre de mercado y aseguro que no tenía "reflexión sobre el tema". "Para mí hay un plantel y con él dispongo todos los partidos para ver cuáles son los mejores jugadores que están en condiciones. No me corresponde a mí, me corresponde trabajarlos lo mejor posible para que estén disponibles", advirtió.

Con todo, entiende que "el fútbol es pasional, no racional". "Entonces, con esa pasión que siente el hincha del Betis, por supuesto que a todo el mundo le hubiera gustado tener una mejor plantilla. También hay que considerar que la exigencia va a ser mayor, va a haber partidos de Champions y quizás van a haber muchas frustraciones y muchos momentos complicados. Hemos tenido años anteriores también donde se ha vendido muchísimo más de lo que ha llegado y el plantel siempre ha sabido dar la cara", resaltó.

Además, no cree que la llegada de Ceballos condicione "nada" de la posición de Pablo Fornals. "Los dos son polivalentes. Dani Ceballos ya ha jugado detrás del punta, al lado del mediocentro, por banda. Pablo Fornals también lo puede hacer. Son jugadores que tienen la calidad para hacer posiciones distintas", detalló.

En este sentido, se mostró satisfecho de la llegada de Dani Ceballos, un jugador cuya "carrera demuestra" lo que puede aportar en el centro del campo. "Sin lugar a duda que es un muy buen refuerzo para el equipo, va a ser una alternativa importante", indicó sobre el utrerano, del que confirmó que no estará en la lista de convocados para medirse a su exequipo porque "lleva mucho tiempo sin jugar".

Por otro lado, Pellegrini calificó de "bastante controvertida por muchos motivos" la salida del extremo Pablo García, con el que habló para decirle que "tendría que quedarse aquí porque era un jugador importante que todavía le faltaba madurez para seguir creciendo y que tenía mucho futuro". "Quiso irse, lleva varias semanas buscando la posibilidad y hablando con las personas para que lo vendan. La emoción seguramente de dejar el Betis después de tantos años le ha jugado una mala pasada", remarcó tras las lágrimas del canterano tras conocer su marcha al Racing.