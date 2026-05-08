El Real Madrid multa con medio millón de euros a Tchouaméni y Valverde tras su "arrepentimiento" y "disculpas"

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Real Madrid se ha limitado a multar con medio millón de euros al francés Aurelien Tchouaméni y al uruguayo Fede Valverde, protagonistas este viernes de un incidente entre ambos, y no ha procedido a ninguna sanción a nivel deportivo dado el "arrepentimiento" y las "disculpas" de ambos.
El conjunto madridista anunció el jueves por la noche que había abierto un expediente disciplinario a los dos futbolistas después de que lo calificó como "hechos" durante el entrenamiento matinal y que provocaron que el uruguayo fuese al hospital por un traumatismo craneoencefálico.
El diario 'Marca' había adelantado ese día del tenso enfrentamiento entre ambos jugadores, como continuación de una pelea el día anterior. El ambiente caldeado en Valdebebas terminó de explotar y Valverde incluso terminó en el hospital al parecer por un golpe de Tchouaméni, aunque el capitán lo negó posteriormente en sus redes sociales.
Y este viernes, los dos futbolistas comparecieron "ante el instructor del expediente", frente al que "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos". "Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", subrayó el club madridista.
"Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", zanjó el 15 veces campeón de Europa, por lo que el centrocampista francés podría estar entre los convocados por el técnico Álvaro Arbeloa para el Clásico de este domingo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou.