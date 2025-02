El Real Madrid pone a prueba su concentración en El Sadar

Los blancos defienden liderato en un feudo difícil ante Osasuna, que puede engancharse al tren europeo, y antes de recibir al City en Champions

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (16.15) al CA Osasuna en un partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EASports 2024-2025, un encuentro siempre intenso y duro en El Sadar, estadio en el que enlaza 14 años sin perder, y cinco días antes del determinante duelo de Champions ante el Manchester City, por lo que podría haber rotaciones ante un conjunto 'rojillo' irregular que quiere engancharse al tren de Europa con la fuerza de su gente.

Los pupilos de Carlo Ancelotti rompieron un fuerte muro como club este pasado martes, ganando por primera vez en el Etihad Stadium en su séptima visita al feudo del Manchester City. Un triunfo 'in extremis' (2-3), con un tanto de Jude Bellingham en el descuento, que fue un balón de oxígeno necesario a nivel anímico, por lo que supone conquistar esa plaza y tras el empate (1-1) en el derbi frente al Atlético de Madrid que supuso un frenazo en su carrera por mantener el liderato.

En ese último compromiso liguero, los blancos completaron una mala primera parte en la que se vieron por detrás por un penalti, pero tras el descanso, el equipo mejoro y recuperó el colmillo. No hubo remontada, pero les sirvió para encarar el partido en Mánchester con la actitud y el compromiso defensivo que exige ese tipo de duelos, aunque también ayudó los errores groseros de un City venido a menos.

Los 'cuatro fantásticos' -Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham y Rodrygo Goes- se esmeraron en defensa y corrieron también sin balón, para alegría de Ancelotti y el resto del equipo, que completó en el Etihad uno de sus mejores partidos. Donde y cuando más lo necesitaban. Y antes de rematar la faena en el Bernabéu para estar en octavos de Champions, no pueden bajar el pistón su difícil visita a El Sadar este sábado.

Los encuentros en Pamplona, por la competitividad que siempre imprime el equipo 'rojillo' y la presión de una de las gradas más intensas de LaLiga. Sin embargo, el Real Madrid ha logrado grandes resultados desde su única derrota en enero de 2011. Desde entonces, nueve visitas en Liga y otra en Copa del Rey, con siete triunfos y tres empates, una superioridad poco habitual en este feudo, donde ya ha perdido el FC Barcelona por un contundente 4-2.

Los de Vicente Moreno están inmersos en la irregularidad en el mes de febrero, con solo una victoria en los últimos 11 partidos domésticos. De hecho, desde la derrota de Osasuna en la primera vuelta por 4-0 el pasado mes de noviembre, solo ha ganado en una ocasión, sumando 10 puntos de 33 posibles en esta mala racha. Aún así, son novenos en LaLiga con 31 puntos, a solo cuatro de puestos europeos, por lo que sumar su segunda victoria consecutiva en casa les permitiría engancharse al tren europeo.

El Real Madrid viaja a Pamplona, de nuevo, con una defensa de emergencia, que funcionó de sobresaliente en Mánchester. Fede Valverde volverá a ser lateral derecho, con Aurélien Tchouameni y un Raúl Asencio ya asentado en la élite como centrales, mientras Fran García, suplente ante el City, apunta a titular. Ni Lucas Vázquez, ni Antonio Rüdiger, ni David Alaba estarán disponibles, aunque volverán en Champions.

Sí estará un Vinícius Júnior que convirtió un doblete en la última visita a El Sadar (2-4), acompañando en el ataque a Kylian Mbappé, uno de los cambios en el Etihad, y a Brahim Díaz, que podría dar descanso a un Rodrygo Goes, que ha sido titular en 10 de los últimos 11 partidos. No rotaría Jude Bellingham, en un centro del campo con Luka Modric, para relevar a Dani Ceballos, y Eduardo Camavinga.

En Osasuna, no habría que descartar un cambio de dibujo para protegerse aún más de las embestidas madridistas, con Abel Bretones como doble lateral o Iker Muñoz reforzando el doble pivote, aunque eso les haría perder identidad. Por ello, solo con la baja por sanción del central Enzo Boyomo, no habría cambios en su once de gala, con Lucas Torró como líder del centro del campo y el siempre amenazante Ante Budimir -autor de 12 goles en Liga- como referencia ofensiva, junto a un Bryan Zaragoza que puede ser peligroso por la banda defendida por Valverde.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

CA OSASUNA: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Bryan Zaragoza.

REAL MADRID: Courtois; Valverde; Asencio, Tchouameni, Fran García; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 16.15/DAZN.