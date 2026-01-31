El Real Madrid quiere seguir apretando al líder

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra un gol en LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Villarreal CF en La Cerámica. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este domingo (14.00 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos vuelven al Santiago Bernabéu tras el chasco en Champions perdiendo el 'Top 8', por lo que buscan mantener su gran dinámica doméstica y dejar la tristeza europea, ante un conjunto madrileño que podría acabar el fin de semana en descenso si no puntúa en un estadio donde no gana desde hace más de 30 años.

Cuando parecía que la calma y la inercia positiva empezaba a aposentarse en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, los buenos recuerdos en Da Luz se tornaron en pesadilla. El conjunto merengue se vio superado en los 90 minutos por la alta intensidad y energía imprimidas por los de José Mourinho -rival también en los 'playoffs'-, que dejaron muy tocada la confianza del equipo.

Ahora, deben cambiar el chip y que las penas europeas no afecten al campeonato doméstico, en el que disfrutan de una dinámica positiva de cinco triunfos consecutivos -dos de ellos con Arbeloa-. El último fue convincente, ante un Villarreal CF (0-2) ubicado en la zona alta y que no pudo batir al héroe madridista Thibaut Courtois, que presume ahora de dos porterías a cero seguidas en Liga.

El equipo merengue deben ahuyentar con fútbol los fantasmas de hace dos semanas, cuando el Santiago Bernabéu pitó, y mucho, a sus jugadores en la victoria (2-0) en Liga sobre el Levante UD, solo tres días después de la estrepitosa eliminación de la Copa del Rey ante el Albacete. Y ahora, no hay margen para las dudas en un Real Madrid que continúa cerca del FC Barcelona en la pelea por el liderato y no puede permitirse frenazos que den alas a la confianza 'culer'.

Y los precedente ante el Rayo Vallecano son muy favorables para los de Arbeloa. En los últimos 15 derbis en Chamartín, solo se han dejado cuatro puntos, en dos únicos empates ante el conjunto de la franja, celebrando 13 victorias. Porque el Rayo no gana en el Bernabéu desde enero de 1996, o lo que es lo mismo, más de 30 años sin llevarse los tres puntos del recinto merengue.

Además, el conjunto entrenado por Iñigo Pérez no atraviesa su mejor momento. La solidez y competitividad habitual en los de la franja parece haberse esfumado poco a poco, sin ganar como visitantes en Liga desde finales de octubre y con solo una victoria en los últimos cinco encuentros. Y son el cuarto equipo de la Liga que más goles encaja lejos de su estadio, con 19 tantos -solo 9 a favor-.

En la última jornada, el Rayo perdió en Vallecas (2-3) frente a CA Osasuna, en otra muestra más de su pérdida de fiabilidad, incluso en casa, donde solo llevaba hasta entonces una derrota desde el mes de abril del año pasado. Una situación que le deja con 22 puntos -su peor registro en este tramos de los últimos 5 cursos en Primera-, solo uno por encima de los puestos de descenso, a los que podría caer en función de los resultados de equipos por debajo en la tabla.

Los de Iñigo Pérez, que llevan la última semana con problemas para entrenar en su ciudad deportiva, necesitan reaccionar alargando el fiasco europeo del Real Madrid, después de solo haber celebrado una victoria en los últimos 11 partidos domésticos, una racha en la que se incluye el 0-0 logrado ante el conjunto merengue en Vallecas.

Un triunfo debe ser importante para ambos equipos atendiendo al calendario. El Real Madrid afrontará después las salidas a Mestalla y El Sadar, el 'playoff' de Champions ante el Benfica y recibirá a la Real Sociedad las próximas tres semanas. Mientras que el Rayo, se medirá en casa al Real Oviedo y el Atlético de Madrid y visitará La Cartuja para enfrentarse al Real Betis.

En el terreno deportivo, Álvaro Arbeloa tendrá las bajas de Éder Militao, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. Así, no se prevén muchas novedades en el once titular, solo con la posible entrada de Rodrygo Goes por la derecha y con la opción de reforzar el centro del campo con Eduardo Camavinga.

En el Rayo, solo Unai López continúa de baja, mientras que Abdul Mumin ha recibido el alta, y Andrei Ratiu e Iván Balliu estarán disponibles. Nobel Mendy vuelve tras sanción al eje de la zaga junto a Florian Lejeune, mientras Ilias Akhomach y Carlos Martín se disputan el extremo derecho de un ataque en el que repetirán Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

RAYO VALLECANO: Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Ciss, Isi; Ilias Akhomach, Álvaro García y De Frutos.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 14.00/DAZN.