El Real Madrid recibirá al Getafe el lunes 2 de marzo a las 21.00 horas

Archivo - Kiko Femenía y Kylian Mbappé en el Getafe-Real Madrid de la primera vuelta de LaLiga EA Sports 2025-26 - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El partido entre el Real Madrid y el Getafe CF cerrará el lunes 2 de marzo (21.00 horas) la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports, mientras que el FC Barcelona recibirá al Villarreal el sábado 28 de febrero a las 16.15 horas, según ha anunciado este sábado LaLiga.
La patronal ha desvelado este sábado los horarios de la jornada, que comenzará el viernes 27 de febrero a las 21.00 horas con el duelo entre el Levante UD y el Deportivo Alavés en el Ciutat de València. Además, el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere el sábado 28 de febrero a las 21.00 horas.
--HORARIOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 27 de febrero.
Levante UD - Deportivo Alavés 21.00 horas.
-Sábado 28 de febrero.
Rayo Vallecano - Athletic Club 14.00 horas.
FC Barcelona - Villarreal CF16.15 horas.
RCD Mallorca - Real Sociedad18.30 horas.
Real Oviedo - Atlético de Madrid 21.00 horas.
-Domingo 1 de marzo.
Elche CF - RCD Espanyol 14.00 horas.
Valencia CF - CA Osasuna 16.15 horas.
Real Betis - Sevilla FC 18.30 horas.
Girona FC - RC Celta 21.00 horas.
-Lunes 2 de marzo.
Real Madrid - Getafe CF 21.00 horas.