El Real Madrid se reencuentra con su pasado por el 'top 8'

Kylian Mbappe celebra un gol con el Real Madrid CF ante el Villarreal CF.

El Real Madrid se enfrenta este miércoles (21.00) al SL Benfica en la última y decisiva jornada de la fase de liga de la Champions, a la que los blancos llegan dependiendo de sí mismos para seguir dentro del 'top 8' y avanzar directamente a octavos de final, en su visita a un conjunto portugués entrenado ahora por José Mourinho, con pasado madridista, y en el escenario en el que los merengues levantaron su décima Copa de Europa.

La 'liguilla' de la Champions previa a las eliminatorias llega a su fin para los madridistas en el Estadio da Luz de Lisboa. Un recinto que trae muy buenos recuerdos para el madridismo, ya que fue allí donde el conjunto merengue conquistó la 'Décima' después de 12 años de sequía continental. Un logro sin el que no se entiende el Real Madrid de la última década, por lo que su visita al recinto de 'Las Águilas' será muy especial.

Aunque el reencuentro será doble. Y es que al equipo lisboeta, al que solo le vale ganar este miércoles para optar a los 'playoffs', le entrena José Mourinho, quien fuera técnico del conjunto merengue entre 2010 y 2013. Y ahora su homólogo en el banquillo será Arbeloa, uno de sus 'soldados' y hombre de confianza, que ahora puede dejar fuera de la Champions a 'su' Benfica.

En este reencuentro con su pasado, el conjunto blanco debe vencer en Da Luz para no sufrir la imprevisibilidad de otros resultados y carambolas que le puedan acercar al castigo de los 'playoffs' que ya les desgastaron el curso pasado ante el siempre complejo Manchester City.

El equipo merengue tiene en su mano, incluso empatando -sumaría 16 puntos y su 'golaveraje' de +11 obligaría a Atalanta (+1), Atlético (+3), City (+4), Sporting CP (+5), Barça (+5) o Chelsea (+6) a ganar por goleada-, avanzar por primera vez a octavos de forma directa con el nuevo formato, y ganando se garantizaría como mínimo la tercera plaza y jugar en el Bernabéu también la vuelta de unos hipotéticos cuartos de final.

Con Arbeloa, el Real Madrid tuvo un gran borrón en su debut en Copa del Rey ante el Albacete, cayendo estrepitosamente en octavos de final, pero después sumó dos triunfos, contundente en el caso del AS Monaco (6-1), y más convincente frente al Villarreal CF (0-2) para seguir a 1 punto del FC Barcelona en LaLiga EA Sports.

El conjunto merengue presenta cierta mejoría y las aguas bajan con más calma, aunque este será un examen para probar la regularidad del conjunto merengue a domicilio, que sigue siendo la asignatura pendiente del 15 veces campeón de Europa, después de caer en Anfield y solo dejar su portería a cero en Almaty.

Enfrente, un Benfica que se acuerda ahora de su negativo inicio en la Champions con cuatro derrotas consecutivas. Dos triunfos seguidos devolvieron la ilusión a 'Las Águilas', hasta que cayeron en la última jornada en Turín ante la Juventus. Esto les deja con 8 puntos y con la necesidad de ganar para seguir en los 'playoffs'.

Es un todo o nada para los portugueses, que no caerían tan pronto en competición europea desde la temporada 2018-19. Vienen con más confianza después de golear por 4-0 al Estrela en Liga, además de encomendarse al espíritu de Da Luz, donde solo han perdido 1 de sus últimos 7 partidos como local en todas las competiciones.

Además, los portugueses pueden presumir de ser uno de los pocos equipos que tienen un balance positivo frente a la entidad madridista, aunque los tres encuentros (2 victorias y 1 derrota) son de la década de los 60, incluida la final de la Copa de Europa de 1962. Ahora, con un equipo con Nico Otamendi, Enzo Barrenechea o Pavlidis, Mourinho no podrá contar con los lesionados Lukebakio y Richard Ríos.

En el conjunto blanco, ni Antonio Rüdiger ni Trent Alexander-Arnold están disponibles, y una de las dudas es si Dani Carvajal puede actuar en el carril derecho o repetirá Fede Valverde. Eduardo Camavinga podría actuar en un doble pivote junto a Aurélien Tchouaméni para ganar solidez, mientras Rodrygo Goes podría regresar al once titular por la parte derecha del ataque. Aunque la responsabilidad ofensiva volverá a recaer en un Mbappé que viene de hacer un doblete en La Cerámica y un Vinícius más centrado.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Barreiro, Sudakov; y Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Davide Massa (ITA).

--ESTADIO: Da Luz.

--Hora: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.