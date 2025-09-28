El Real Madrid suma otro tropiezo y se descuelga del FC Barcelona, Atlético y Real Sociedad en Liga F

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona continúa firme en el liderato de la Liga F Moeve 2025-2026 después de imponerse en el derbi al RCD Espanyol (2-0) y mantener dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que no fallaron en una quinta jornada donde sí volvió a tropezar el Real Madrid en su visita al Costa Adeje Tenerife.

El conjunto blaugrana no necesitó esta vez una gran goleada para sumar su quinta victoria consecutiva del curso doméstico, pero ganó con solvencia por 2-0 en el Johan Cruyff a un equipo 'perico' que se limitó principalmente a defenderse y que apenas causó peligro.

En una previa marcada por los reconocimientos a Aitana Bonmatí por su tercer Balón de Oro, acompañada por Vicky López y Ewa Pajor, ganadoras del Trofeo Kopa y del Trofeo Gerd Müller respectivamente, el equipo que dirige Pere Romeu se adelantó en el minuto 21 por medio, pero, pese a su continuo asedio, sólo pudo marcar un tanto más, al inicio del segundo tiempo, por medio de la delantera polaca.

La estela del Barça la siguen, a dos puntos, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que solventaron bien sus respectivas complicadas salidas. Las rojiblancas golearon al Granada CF por 0-4 tras una gran segunda parte donde estuvieron lideradas por Fiamma Benítez, autora de un doblete que rompió el choque tras el descanso, con Vilde Boe Risa y Synne Jenssen completando el resultado. Las 'txuri-urdines' acabaron con el invicto y la imbatibilidad del FC Badalona Women al que batieron por 0-2 con tantos de Edna Imade y de Lucía Pardo al inicio y final del segundo periodo.

Y el que ya se ha complicado mucho el pelear por el título es el Real Madrid, cuyo nuevo proyecto con Pau Quesada sumó su tercer tropiezo liguero para quedarse ya a siete puntos del FC Barcelona y a cinco del Atlético y la Real Sociedad. El conjunto madridista no pudo pasar del empate sin goles en el Heliodoro Rodríguez López ante el sólido Costa Adeje Tenerife, que sigue invicto y sin encajar y donde la figura fue la guardameta Noelia Ramos, que detuvo un penalti a Sara Däbritz que permite al equipo tinerfeño seguir por delante de su rival en la tabla.

Además, el Madrid CFF alcanzó también al Real Madrid después de ganar en el ABANCA Riazor por 1-2 al Deportivo gracias a un gol en el minuto 89 de Nuria Mendoza, mientras que la SD Eibar y el Alhama CF El Pozo estrenaron su casillero de victorias al imponerse por 0-1 y 2-4 al Levante UD y al DUX Logroño respectivamente. El conjunto 'granota', el riojano, el Espanyol y el Athletic Club, que no pasó del empate (1-1) a domicilio ante el Sevilla FC, son los cuatro que aún no han ganado en la Liga F en esta temporada.