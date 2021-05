El Real Madrid vuelve a ser incapaz de defender su trono liguero

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid volvió a ser incapaz de defender su condición de campeón de LaLiga Santander, un objetivo que se le ha resistido históricamente en los últimos años, aunque en esta ocasión, al menos, peleó por hacerlo hasta la última jornada.

Hay que remontarse a finales de los 90 para ver la última época hegemónica del Real Madrid en la Liga. Entonces, bajo el liderazgo de la 'Quinta del Buitre', fue capaz de conquistar cinco títulos consecutivos del 86 al 90. Ese dominio puso su contador liguero en 25 conquistas, un palmarés que se ha visto sensiblemente frenado en las siguientes tres décadas con sólo nueve títulos más y siendo capaz únicamente de defender su trono en una ocasión.

El equipo merengue fue capaz tras esa época de plantarle cara a la llegada de Johan Cruyff al FC Barcelona, y aunque no volvió a dominar el torneo hasta cinco años después, en dos campañas, la 91-92 y la 92-93, peleó hasta el mismísimo final, con las dos recordadas ligas que perdió en la última jornada en la isla de Tenerife.

El verdugo de aquellos reveses, Jorge Valdano, fue el encargado de devolver la gloria liguera en la 94-95, pero la defensa del título ya le fue aciaga y terminó sexto, y fuera de Europa, en la 95-96, a 17 puntos del campeón Atlético. No tuvo que esperar demasiado el Real Madrid para volver a ganar el torneo de la regularidad y con la férrea disciplina de Fabio Capello se proclamó campeón en la 96-97, pero de nuevo fue incapaz no sólo de estar en la pelea el año siguiente sino que se quedó a once puntos del campeón Barça, aunque lo compensó con la 'Séptima', una competición en la que se centró en los meses finales y le alejó en la nacional.

El Real Madrid no ganó ninguna Liga más en el siglo XX, pero en el XXI tuvo un esperanzador comienzo conquistando la de 2000-2001 y la de 2002-2003, pero tampoco fue capaz de alargar su dominio. Dos pésimos finales de campaña le dejaron a nueve y a siete puntos del Valencia en la 2001-2002 y en la 2003-2004 respectivamente. En la 2004-2005 se quedó a cuatro del FC Barcelona, pero siempre fue a remolque, y en la 2005-2006 a doce de los blaugranas.

Fue entonces cuando el Real Madrid logró por última vez hasta el momento encadenar dos títulos seguidos. En la 2006-2007, de nuevo con Capello, lo hizo además con una remontada final que le permitió adelantar al Barça y no fallar en la última jornada, mientras que en la 2007-2008, tras la marcha del técnico italiano y con Bernd Schuster en el banquillo, fue mucho más dominante y se impuso con ocho puntos de ventaja sobre un sorprendente Villarreal.

VÍCTIMA DEL MEJOR BARÇA

Pero a partir de ahí fue víctima de la irrupción de Pep Guardiola y otra era de dominio culé. En la 2008-2009 se descolgó muy pronto, pero la llegada de Juande Ramos le revitalizó y remontó hasta que el 2-6 en el Clásico del Bernabéu terminó con sus aspiraciones, mientras que en la 2009-2010, con Manuel Pellegrini, y en la de 2010-2011, con José Mourinho, no pudo con los blaugranas aunque llegó con opciones hasta el tramo final.

El Real Madrid volvió a ganar la Liga en la 2011-2012, pero en la siguiente se quedó a 15 puntos del FC Barcelona, a 18 ya tras una abrupta primera vuelta, mientras que con Carlo Ancelotti sí la peleó sin éxito hasta el final en las dos temporadas del italiano. En la 2015-2016 llegó a estar doce puntos antes de firmar un increíble final, ya con Zidane como técnico, que ayudado por los tropiezos del FC Barcelona le permitieron tener opciones hasta la última jornada.

El técnico francés logró ganar el título en su primer año completo para firmar un doblete con la Champions que no se producía desde los 60, pero una vez más, su equipo no fue capaz de competir por la defensa del título en la 2017-2018, donde ya marchaba a 19 puntos al término de la primera vuelta y acabó tercero, posición que repitió en la siguiente, la del regreso de 'Zizou' en marzo de 2019, después de quedarse a diez de distancia tras las primeras 19 jornadas y concluyendo a 19.

La pasada campaña volvió a competir por LaLiga Santander y su gran actuación tras el confinamiento le permitió levantar su trigesimocuarto trofeo liguero, pero sólo el noveno desde la hegemonía de la 'Quinta del Buitre', y sólo dos menos que la cantidad de Liga de Campeones que ha levantado en el mismo periodo de tiempo.

Y en esta recién terminada, el actual campeón llegó a tener mucha desventaja con el Atlético, pero fue capaz de enjuagarla e incluso pudo ponerse líder en su partido ante el Sevilla. No lo aprovechó y finalmente le separaron dos puntos del conjunto colchonero.

Un 'amor' por lo internacional y un 'odio' por lo nacional que se traslada también a la Copa del Rey, con sólo tres títulos y otras cinco finales desde 1990. De este modo, el palmarés nacional (Liga, Copa y Suspercopa) desde entonces acumula 21 trofeos, por los 17 internacionales (Champions, Mundial/Intercontinental y Supercopa Europa).