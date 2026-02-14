Real Oviedo - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Athletic Club Gorka Guruzeta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada dominical la abrirán en el Carlos Tartiere el Real Oviedo y el Athletic Club. Un partido en el que los rojiblancos, que vienen de caer en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, buscan encadenar dos victorias consecutivas en Liga por primera vez desde agosto, consiguiendo tres puntos que pondrían tierra de por medio con el descenso y les devolvería a la lucha por los puestos europeos.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Bailly, Carmo, Alhassane; Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira; Reina y Viñas.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Nico Serrano, Guruzeta, Nico Williams e I. Williams.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Athletic Club de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 15 de febrero a las 14.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los vigueses se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.