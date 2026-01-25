La Real sigue con la flecha hacia arriba y el Alavés sale del descenso

Mikel Oyarzabal, Real Sociedad - RC Celta - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Un doblete de Oyarzabal lideró a los de Matarazzo, que ganaron al Celta pese a jugar con diez la segunda parte

Los de Coudet doblegaron a un Betis que falló a la quinta plaza

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se impuso (3-1) al RC Celta este domingo en una épica tarde en Anoeta, jugando con uno menos toda la segunda parte, para mantener el efecto Pellegrino Matarazzo, mientras que el Deportivo Alavés superó (2-0) al Real Betis para salir del descenso en la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

El equipo 'txuri-urdin', que venía de ganar con mil vidas al FC Barcelona, demostró una vez más su fe inquebrantable en casa para sumar tres puntos de oro (27) con los que empezar a mirar hacia arriba. El conjunto vasco salió con todo y pudo adelantarse varias veces hasta que lo logró Mikel Oyarzabal en el 17'.

El Celta reaccionó con Bryan Zaragoza pero el golpe a los locales fue la expulsión por roja directa de un Duje Caleta-Car a quien no ayudó un césped que empezaba a sufrir la acumulación de agua. La Real aguantó, como hizo contra el Barça, pero Borja Iglesias empató en el minuto 72, con todo a favor para la remontada celeste.

Sin embargo, la Real estuvo más cerca del gol y lo logró con Oyarzabal de nuevo. El Celta sacó orgullo en el descuento, pero apenas Williot Swedberg asomó entre la maraña 'txuri-urdin'. De hecho, fue Brais Méndez quien vio puerta para la Real desde el punto de penalti, fallando el Celta (32 puntos) a la quinta plaza, el día que menos apuntaba y tras seis jornadas sin perder.

Tampoco dio caza a la zona europea un Betis negado en Mendizorroza. Carlos Vicente adelantó a los locales con el 1-0 temprano, a los tres minutos, mientras los visitantes fallaron las suyas, en especial un Cédric Bakambu sin puntería. También bajo la lluvia, pudo pasar cualquier cosa, pero el Alavés volvió a golpear en el inicio de la segunda parte con Toni Martínez.

Los de Manuel Pellegrini, que venían de ganar al Villarreal la semana pasada, estuvieron más lejos de la portería rival en el segundo tiempo. El Alavés ganó confianza con ese 2-0 y el Betis dio la alternativa al Chimy Ávila junto a Bakambu, muy enfadado Antony al dejar el campo. Ni el argentino ni Abde estuvieron finos ante un Antonio Sivera que aguantó hasta el 2-1 del internacional marroquí.

El Betis recortó distancias ya tarde, en el minuto 95, y el Alavés sumó de tres por primera vez desde el seis de diciembre para ponerse con 22 y salir del descanso. Mientras, el Betis se queda en 32, sin aprovechar la derrota del Espanyol (34), o del propio Celta.