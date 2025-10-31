Real Sociedad - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones del derbi vasco

Real Sociedad - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones del derbi vasco.
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 18:59

   MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Real Sociedad y Athletic Club vivirán en Anoeta el derbi con más urgencias de los últimos tiempos. Los locales, pese a haber sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego, sigue estando en la zona baja de la clasificación, igualado a puntos con los puestos de descenso. mientras que los visitantes, pese a estar a sólo dos puntos de los puestos europeos, sólo han ganado en uno de sus últimos siete partidos ligueros.

POSIBLES ALINEACIONES

   Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Zubeldia, Aramburu; Carlos Soler, Gorrotxa, Brais; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

   Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Navarro, Sancet, Nico Williams; y Berenguer.

HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Real Sociedad y Athletic Club de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 1 de noviembre a las 18.30 horas en el estadio de Anoeta.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los 'txuri urdin' y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar LaLiga y Movistar Plus+.

