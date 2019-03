Real Sociedad y Levante se miden necesitados en Anoeta

Publicado 14/03/2019 18:22:26 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el Levante serán los encargados este viernes (21.00 horas) de abrir en Anoeta la vigesimoctava jornada de LaLiga Santander, con un duelo con diferentes necesidades para ambos, mayores si cabe para los de Paco López, muy cerca del descenso.

Los dos equipos no llegan en su mejor momento para este partido después de no haber sido capaces de ganar en las tres últimas jornadas, lo que ha provocado que los realistas, que sólo suman un punto de los últimos nueve, no hayan podido engancharse a la zona europea, y que los 'granotas', que no han sacado nada, hayan visto como la permanencia se haya complicado de sobremanera.

Además, ambos acabaron un tanto 'tocados' en lo anímico. El conjunto que entrena Imanol Alguacil se fue goleado del Ramón Sánchez-Pizjuán, tras una nefasta segunda parte donde encajó cuatro goles en apenas 20 minutos, mientras que para los de Paco López, el golpe fue duro al ver cómo se les escapaba el derbi ante el Villarreal en el Ciutat de València con dos goles en el descuento y de nuevo con polémica con el VAR.

Ahora, la Real, que no había perdido con su nuevo técnico hasta el revés en casa ante el Atlético de hace dos jornadas, y el Levante tendrán que aparcarlo todo y dar el máximo para sumar tres puntos vitales antes del parón que les dejen lo mejor situados de cara a sus respectivos objetivos. Los 'txuri-urdines' esperan hacer valer su condición de locales para acercarse a Europa ante unos 'granotas' que está sufriendo en defensa.

Diego Llorente, Asier Illarramendi y Willian José, por lesión, e Igor Zubledia, por sanción, serán baja en los locales, mientras que los visitantes no tienen más bajas que la de Doukouré, lesionado de gravedad en la rodilla. Januzaj y Zurutuza se perfilan en el once de la Real y Mayoral podría ser en esta ocasión el elegido para acompañar arriba a Morales.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 28 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 15.

Real Sociedad - Levante. Cordero Vega (C.Cántabro) 21:00.

-Sábado 16.

Huesca - Deportivo Alavés. Undiano Mallenco (C.Navarro) 13:00.

Real Madrid - Celta. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16:15.

Athletic Club - Atlético Madrid. Jaime Latre (C.Aragonés) 18:30.

Leganés - Girona. Munuera Montero (C.Andaluz) 20:45.

-Domingo 17.

Eibar - Real Valladolid. Medié Jiménez (C.Catalán) 12:00.

RCD Espanyol - Sevilla. Cuadra Fernández (C.Balear) 16:15.

Valencia - Getafe. González González (C.Castellano-leonés) 18:30.

Villarreal - Rayo Vallecano. Sánchez Martínez (C.Murciano) 18:30.

Real Betis - Barcelona. De Burgos Bengoetxea (C.Andaluz) 20:45.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO PJ G E P GF GC PTS.

1. Barcelona 27 19 6 2 69 26 63.

2. Atlético 27 16 8 3 39 17 56.

3. Real Madrid 27 16 3 8 47 32 51.

4. Getafe 27 12 9 6 36 24 45.

5. Alavés 27 11 8 8 28 30 41.

6. Sevilla 27 11 7 9 46 36 40.

7. Valencia 27 8 15 4 30 23 39.

8. Betis 27 11 6 10 31 32 39.

9. Real Sociedad 27 9 8 10 32 32 35.

10. Eibar 27 8 11 8 35 36 35.

11. Espanyol 27 9 7 11 32 40 34.

12. Athletic Club 27 7 13 7 26 31 34.

13. Leganés 27 8 9 10 27 32 33.

14. Girona 27 7 10 10 29 37 31.

15. Levante 27 8 6 13 37 48 30.

16. Valladolid 27 6 8 13 21 38 26.

17. Villarreal 27 5 11 11 29 35 26.

18. Celta 27 6 7 14 36 45 25.

19. Rayo Vallecano 27 6 5 16 29 48 23.

20. Huesca 27 5 7 15 27 44 22.