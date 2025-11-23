La Real Sociedad y el Real Madrid aprovechan la derrota del Atlético en Tenerife en la Liga F Moeve

Caroline Weir celebra uno de sus goles en el Real Madrid-SD Eibar de la Liga F Moeve 2025-2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el Real Madrid se colocaron en la segunda y tercera plaza respectivamente de la clasificación de la Liga F Moeve 2025-2026 aprovechando con sus respectivas victorias ante el Alhama CF El Pozo (3-1) y la SD Eibar (3-0) la derrota del Atlético de Madrid ante el Costa Adeje Tenerife (2-1), mientras que el FC Barcelona mantuvo su liderato ante el colista Levante UD (0-4), en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato.

El choque del fin de semana se vivía en el Estadio Heliodoro Rodríguez entre el Costa Adeje Tenerife y el Atlético de Madrid y el equipo local sumó tres puntos importantes para afianzar sus ambiciones europeas ante un rival que sigue con su mala racha en la isla, de donde se fue sin ganar por sexta campaña consecutiva para ceder su segunda posición.

El Costa Adeje Tenerife sí rompió su maldición como local con su primera victoria gracias a los goles de Elba Vergés y Claudia Iglesias, 'Bicho', con el tanto de Gaby García por parte de las colchoneras que llegó ya demasiado tarde. El conjunto tinerfeño se queda quinto a un punto del Atlético y a tres de la tercera plaza.

Ahora, la segunda pertenece a la Real Sociedad que tras empatar en el derbi vasco ante el Athletic Club volvió a la senda de la victoria ante el recién ascendido Alhama CF El Pozo, al que batió con autoridad por 3-1, con el tanto de la sentencia obra, de penalti, de la nueva internacional española Edna Imade. Antes Emma Ramírez y Nerea Eizagirre habían encarrilado un triunfo al que había puesto suspense al inicio del segundo tiempo la capitana Judith Caravaca.

Tampoco falló el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano para ponerse tercero en la tabla y poniendo fin a una racha de tres partidos sin ganar ante la SD Eibar, que no pudo repetir la gran victoria del año pasado y cayó por 3-0 con doblete de Caroline Weir y tanto de Rocío Gálvez.

El liderato, con seis puntos de ventaja, sigue en manos del FC Barcelona que no falló en su visita a un Levante UD que sigue hundido en la clasificación con dos puntos y que cayó en el Ciutat de València por 0-4 ante un rival que rotó mucho tras el Clásico y la visita a Stamford Bridge y donde Ewa Pajor, Kika Nazareth, Claudia Pina y Alexia Putellas, estas dos últimas de penalti, hicieron los goles.

Del resto del fin de semana destacaron los triunfos del Madrid CFF y el Sevilla FC que les permite no desengancharse de la 'zona Champions', que tienen a seis puntos. El equipo madrileño continuó dejando sin estrenar su casillero de puntos al DUX Logroño al que se impuso por 1-0 con un penalti anotado por Monica Hickmann en el minuto 90, mientras que el sevillista sumó su tercer triunfo seguido tras ganar 3-1 al Deportivo ABANCA con doblete de Inma Gabarro.

Además, el Athletic Club prosigue su mejoría y lo confirmó con una goleada (1-5) en su visita al Granada CF con triplete de Ane Azkona, y el derbi catalán entre el FC Badalona Women y el RCD Espanyol acabó en tablas (1-1) y aleja a ambos de la zona de descenso.