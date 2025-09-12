Real Sociedad - Real Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (16.15 horas) a la Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los blancos llegan como líderes con pleno de victorias, una racha que quieren ampliar para seguir dando pasos positivos, en el que será el regreso de Xabi Alonso al estadio que le vio debutar con el primer equipo 'txuri urdin', mientras que el conjunto vasco sigue sin ganar y necesita darse una alegría para que su depresión no vaya a más.

Posibles alineaciones:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Fecha y hora:

El partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas en el estadio de Anoeta.

Dónde ver:

El duelo entre el conjunto 'txuri urdin' y los merengues se podrá ver por televisión a través de Movistar+ LaLiga.