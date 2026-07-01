Registran la Federación Alemana en una investigación por corrupción en la venta de entradas para la EURO 2024

Archivo - Logo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). - Michael Brandt/dpa - Archivo

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 1 Jul. (dpa/EP) -

Agentes alemanes registraron la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), así como oficinas municipales en varias ciudades, en el marco de una investigación por corrupción relacionada con las entradas para la Eurocopa 2024, según informaron este miércoles la policía y la propia entidad deportiva.

La investigación se centra en denuncias que dicen que varias ciudades recibieron miles de entradas para la competición internacional que se celebrará en Alemania a precios preferenciales. Así, la Fiscalía de Bochum y la Policía Judicial de Renania del Norte-Westfalia lideran una investigación por sospecha de aceptación y concesión de ventajas indebidas.

Herbert Reus, ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, subrayó que "una entrada de fútbol no forma parte del sueldo [de un funcionario]". "Cualquier funcionario que extienda la mano para pedir dinero recibirá una visita nuestra", avisó.

La DFB se negó a hacer comentarios sobre la investigación, salvo para confirmar los registros en su sede de Fráncfort. Sin embargo, un portavoz, según la agencia dpa, subrayó que la investigación no estaba dirigida contra la propia federación.

Fuentes de seguridad indicaron que la investigación se centra en dos hombres, un ciudadano alemán de 66 años y un ciudadano francés de 46. El alemán, antiguo empleado de la administración municipal de la ciudad occidental de Gelsenkirchen, habría sido invitado a Múnich para la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia y habría obtenido un beneficio económico de unos 2.400 euros.

Según las fuentes, ya había llamado la atención de la policía por sospechas de fraude, así como por retención y malversación de salarios, y ya no trabaja para el ayuntamiento. También se enviaron invitaciones similares a los responsables del proyecto de la Eurocopa 2024 en otras sedes, añadieron los investigadores.

Por otra parte, otras acusaciones se centran en una filial de UEFA Events SA y DFB EURO GmbH, creada para organizar el torneo. Se cree que esta empresa, denominada EURO 2024 GmbH y con sede en la sede de la DFB en aquel momento, repartió miles de entradas para uso interno entre las 10 sedes.

Las redadas se centraron en oficinas municipales de Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Stuttgart y Múnich, mientras que se ha emitido una denominada "solicitud de entrega de pruebas" a la administración municipal de Leipzig. También se llevarán a cabo registros en dos empresas de Renania del Norte-Westfalia y en una empresa de Baviera.